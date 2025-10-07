Man kills minor daughter, her newborn baby in Garhwa Jharkhand झारखंड में हॉरर किलिंग, शख्स ने अपनी ही बेटी और उसके एक दिन के नवजात की जान ली; बताई यह वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में हॉरर किलिंग, शख्स ने अपनी ही बेटी और उसके एक दिन के नवजात की जान ली; बताई यह वजह

पूछताछ के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने सोमवार देर शाम उसकी निशानदेही पर दोनों के शव भी बरामद कर लिए। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ले जाया गया।

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 03:39 PM
झारखंड के गढ़वा जिले में हॉरर किलिंग यानी झूठी शान की खातिर हत्या के एक मामले का खुलासा हुआ है, जहां एक शख्स ने अपनी नाबालिग बेटी और उसके एक दिन के नवजात शिशु की हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना मेराल थाना क्षेत्र के ओरैया गांव में हुई। मृतका की पहचान राधिका कुमारी (17) और उसके एक दिन के बच्चे के रूप में हुई है।

मेराल पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी विष्णुकांत ने कहा, ‘यह झूठी शान के लिए हत्या का मामला है। आरोपी पिता की पहचान अनिल चौधरी (45) के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है।’ अधिकारी ने बताया कि 5 अक्टूबर को मृतका का पति पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि उसकी नाबालिग पत्नी और बच्चे समेत लापता है।

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, ‘शिकायत मिलने पर हमने उनकी तलाश शुरू की और पूछताछ के लिए उसके पिता को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उनकी बेटी राधिका का पलामू जिले के एक शख्स के साथ प्रेम संबंध था। बाद में वह घर से भाग गई और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उस व्यक्ति से शादी कर ली।’

अधिकारी ने बताया कि करीब चार-पांच महीने पहले मृतका के पति को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। दो अक्टूबर को पीड़िता ने गढ़वा के सदर अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया और बाद में दोनों लापता हो गए, जिसकी सूचना 5 अक्टूबर को हमें मिली।

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘हमें सोमवार को मृतका के पति से इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिसमें उसने युवती के पिता पर ही दोनों की हत्या करने का शक जताया था। जिसके बाद इसी शिकायत के आधार पर हमने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बयान दिया कि उसने दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उन्हें गांव में एक सुनसान जगह पर दफना दिया था।'

पूछताछ के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने सोमवार देर शाम उसकी निशानदेही पर दोनों के शव भी बरामद कर लिए। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ले जाया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मेराल पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।