आदित्यपुर में युवक की सिर कूचकर हत्या, शराब पिलाकर नाले में धकेल दिया
आदित्यपुर थाना क्षेत्र के कल्पनापुरी स्थित श्मशान भूमि के जंगल में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे की गई। मृतक नीरज ठाकुर भाटिया बस्ती का रहने वाला था।
आदित्यपुर थाना क्षेत्र के कल्पनापुरी स्थित श्मशान भूमि के जंगल में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे की गई। मृतक नीरज ठाकुर भाटिया बस्ती का रहने वाला था और औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक अचार फैक्ट्री में लोडिंग-अनलोडिंग का काम करता था।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुराने विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे कारण नामक युवक ने निखिल को फोन कर जंगल में बुलाया था। वहां पहले उसे शराब पिलाई गई। इसके बाद दो अन्य युवकों को भी बुलाया गया। तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे नाले में धकेल दिया। इसके बाद पत्थर और बोतल से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।
घटना में तीन युवकों की संलिप्तता सामने आई है। इनमें दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फोन कर बुलाने वाला आरोपी फरार है। फरार आरोपी करण है और पूर्व में दोनो पड़ोसी था। बताया जा यरहा है कि दोनों में पुरानी दोस्ती थी। कुछ दिन पूर्व दोनों में झगड़ा हुआ था। जिसको लेकर आरोपी करण निखिल से बदला लेने की नीयत से षडयंत्र रचा। छठ पूजा में निखिल अपने रिश्तेदार के यहां मांझी टोला चला गया था। मंगलवार को 12 बजे मृतक को करण ही फोन कर बुलाया। इसके बाद पीछे से दो और युवकों को बुलाकर हत्या कर दी। पुलिस म़ृतक की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी
पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं, फरार तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस पुराने विवाद समेत हत्या के पीछे के कारणों की जांच कर रही है।
सूचना मिलने के बाद पांच मिनट से कम समय में घटना स्थल पहुंचकर घेराबंदी की गयी। उसके बाद दो आरोपियों को घटना स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हत्या के कारण पूर्व में हुए आपसी विवाद है। अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है।- अंजनी कुमार सिंह, थाना प्रभारी, आदित्यपुर।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने की घेराबंदी
घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह पूरे थाना की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जंगल और आसपास के इलाके की चारों ओर से घेराबंदी कर दी। इस अभियान में जवान से लेकर अधिकारी तक शामिल थे। पुलिस की कार्रवाई के कारण दो आरोपियों को वारदात स्थल से भागने से पहले ही पकड़ लिया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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