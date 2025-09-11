बोकारो में शख्स की दर्दनाक हत्या! धारदार हथियार से काटा फिर पत्थर से कुचलकर मार डाला

झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जरीडीह थाना क्षेत्र के गांगजोरी गांव में बुधवार सुबह 50 साल के अधेड़ जगेश्वर तुरी की धारदार हथियार से प्रहार करने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई।

झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जरीडीह थाना क्षेत्र के गांगजोरी गांव में बुधवार सुबह 50 साल के अधेड़ जगेश्वर तुरी (पिता घुटू तुरी) की धारदार हथियार से प्रहार करने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना के मृतक की पत्नी उपासी देवी ने गांव के पांच लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी उपासी देवी और पुत्र रोहित तुरी न बताया कि, बुधवार सुबह लगभग छह बजे जगेश्वर तुरी बकरी को खिलाने के लिए पत्ता लेने गए थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गांव के पुटलगाजार टांड़ के पास खून के निशान मिलने पर आगे खोज की गई, जहां जगेश्वर का शव खून से लथपथ हालत में मिला। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जुट गए।

उपासी देवी ने बताया कि करमा पूजा के समय से ही उन्हें और उनके पति को गांव के कुछ लोगों द्वारा ‘डायन’ कहकर मारने की धमकी दी जा रही थी। इस संबंध में मंगलवार को उन्होंने थाने में लिखित शिकायत भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुधवार को थाना बुलाने का निर्देश दिया था। लेकिन उसी दिन सुबह हत्या की वारदात हो गई।