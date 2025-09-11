man killed with sharp blade and crusshed with stone in bokaro jharkhand बोकारो में शख्स की दर्दनाक हत्या! धारदार हथियार से काटा फिर पत्थर से कुचलकर मार डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारोThu, 11 Sep 2025 09:08 AM
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जरीडीह थाना क्षेत्र के गांगजोरी गांव में बुधवार सुबह 50 साल के अधेड़ जगेश्वर तुरी (पिता घुटू तुरी) की धारदार हथियार से प्रहार करने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना के मृतक की पत्नी उपासी देवी ने गांव के पांच लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी उपासी देवी और पुत्र रोहित तुरी न बताया कि, बुधवार सुबह लगभग छह बजे जगेश्वर तुरी बकरी को खिलाने के लिए पत्ता लेने गए थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गांव के पुटलगाजार टांड़ के पास खून के निशान मिलने पर आगे खोज की गई, जहां जगेश्वर का शव खून से लथपथ हालत में मिला। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जुट गए।

उपासी देवी ने बताया कि करमा पूजा के समय से ही उन्हें और उनके पति को गांव के कुछ लोगों द्वारा ‘डायन’ कहकर मारने की धमकी दी जा रही थी। इस संबंध में मंगलवार को उन्होंने थाने में लिखित शिकायत भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुधवार को थाना बुलाने का निर्देश दिया था। लेकिन उसी दिन सुबह हत्या की वारदात हो गई।

कुल्हाड़ी और हसुआ बरामद

हत्या के बाद जब खून से लथपथ शव मिला तो हड़कंप मच गया। गांववालों न घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर जरीडीह थाना प्रभारी विपिन चंद्र महतो पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और शव के पास से कुल्हाड़ी व हसुआ बरामद किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।