झारखंड में नशेड़ी पति बना हैवान! पत्नी को पटककर मार डाला

संक्षेप: झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत्त एक व्यक्ति ने घरेलू झगड़े के दौरान पत्नी को कथित तौर पर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई।

झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां जिले में शराब के नशे में धुत्त एक व्यक्ति ने घरेलू झगड़े के दौरान पत्नी को कथित तौर पर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार रात रामगढ़ थाना क्षेत्र के दातम बड़ी झरिया में हुई और पति उपेंद्र परहिया (25) को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि शिल्पी देवी (22) नामक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है।

