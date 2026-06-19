रांची में खौफनाक वारदात! नशेड़ी पति ने पत्नी को पीटकर मार डाला; झाड़ू-पोछा कर पाल रही थी 4 बच्चे
झारखंड के रांची में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां के बरियातू में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला। महिला झाड़ू-पोछा कर 4 बच्चों को पाल रही थी।
झारखंड की राजधानी रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। बरियातू थाना क्षेत्र के टैगोर हिल इलाके के सिंदुवार टोली में पवन मुंडा नाम के व्यक्ति ने बुधवार की देर रात पत्नी बेला मुंडा (35 साल) की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद वह अपने घर से भाग निकला। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
पत्नी से पैसे लेकर करता था नशा
पुलिस ने मृतका के बच्चों और आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी पति की आसपास के इलाके में खोजबीन की। इसी क्रम में पुलिस ने गुरुवार को दिन में उसे एक स्थान से नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। बरियातू थाना पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति नशापान करता है। वह परिवार की जीविका चलाने को लेकर कोई काम-धंधा भी नहीं करता था। भय दिखाकर पत्नी से मिले रुपयों से नशापान करता था।
झाड़ू-पोछा कर पाल रही थी 4 बच्चे
पत्नी बेला मुंडा घरों में झाड़ू पोछा और मजदूरी कर स्वयं, पति और चार बच्चों का पालन-पोषण करती थी। उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में भी कई बार पत्नी के साथ मारपीट कर जख्मी कर चुका था। लोकलाज के भय से पत्नी मामले की जानकारी किसी को नहीं देती थी। रात में भी वह नशे में धुत्त था और किसी मसले को लेकर पत्नी से झगड़ा करने लगा। इसी क्रम में उसने कमरे में पड़ी लाठी व ठोस वस्तु से उसके सिर पर कई वार किया, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ी और दम तोड़ दिया।
शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। इधर, देर शाम तक बेला मुंडा के भाई अज्जू तिर्की ने जीजा पवन मुंडा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। आरोपी को शुक्रवार होटवार जेल भेजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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