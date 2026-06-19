Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रांची में खौफनाक वारदात! नशेड़ी पति ने पत्नी को पीटकर मार डाला; झाड़ू-पोछा कर पाल रही थी 4 बच्चे

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड के रांची में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां के बरियातू में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला। महिला झाड़ू-पोछा कर 4 बच्चों को पाल रही थी।

रांची में खौफनाक वारदात! नशेड़ी पति ने पत्नी को पीटकर मार डाला; झाड़ू-पोछा कर पाल रही थी 4 बच्चे

झारखंड की राजधानी रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। बरियातू थाना क्षेत्र के टैगोर हिल इलाके के सिंदुवार टोली में पवन मुंडा नाम के व्यक्ति ने बुधवार की देर रात पत्नी बेला मुंडा (35 साल) की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद वह अपने घर से भाग निकला। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

पत्नी से पैसे लेकर करता था नशा

पुलिस ने मृतका के बच्चों और आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी पति की आसपास के इलाके में खोजबीन की। इसी क्रम में पुलिस ने गुरुवार को दिन में उसे एक स्थान से नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। बरियातू थाना पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति नशापान करता है। वह परिवार की जीविका चलाने को लेकर कोई काम-धंधा भी नहीं करता था। भय दिखाकर पत्नी से मिले रुपयों से नशापान करता था।

ये भी पढ़ें:आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, 2 दिन होगी बारिश; तूफानी हवाएं भी चलेंगी

झाड़ू-पोछा कर पाल रही थी 4 बच्चे

पत्नी बेला मुंडा घरों में झाड़ू पोछा और मजदूरी कर स्वयं, पति और चार बच्चों का पालन-पोषण करती थी। उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में भी कई बार पत्नी के साथ मारपीट कर जख्मी कर चुका था। लोकलाज के भय से पत्नी मामले की जानकारी किसी को नहीं देती थी। रात में भी वह नशे में धुत्त था और किसी मसले को लेकर पत्नी से झगड़ा करने लगा। इसी क्रम में उसने कमरे में पड़ी लाठी व ठोस वस्तु से उसके सिर पर कई वार किया, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ी और दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:'RJD और माले ने धोखा दिया', जीती बाजी हारने पर क्या बोली कांग्रेस; जवाब भी मिला

शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। इधर, देर शाम तक बेला मुंडा के भाई अज्जू तिर्की ने जीजा पवन मुंडा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। आरोपी को शुक्रवार होटवार जेल भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड RS चुनाव में कांग्रेस ने लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप; अन्य नेता क्या बोले
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।