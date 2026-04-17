बहन से बार-बार छेड़खानी कर रहा था मनचला, भाई ने कुल्हाड़ी से काट डाला; गिरफ्तार
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 22 साल के एक युवक ने बहन के साथ बार-बार छेड़छाड़ करने वाले शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 22 साल के एक युवक ने बहन के साथ बार-बार छेड़छाड़ करने वाले शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि उन्हें बुधवार को सूचना मिली कि कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के चंदबुनिया गांव में कुल्हाड़ी से हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित को कुमारडुंगी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
कबूल कर लिया जुर्म
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित रेनू ने इस घटना की जांच के लिए एसडीपीओ (जगन्नाथपुर) राफेल मुर्मू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने सबूत जुटाने के बाद उसी गांव के एक निवासी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने बताया कि वह व्यक्ति नियमित रूप से उसकी बहन को छेड़ता था, जिससे वह ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया। पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद कर ली गयी है।
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक युवक आरोपी की बहन के साथ बार-बार छेड़छाड़ करता था। इस घटना की जानकारी जब युवती के भाई को हुई तो उसने छेड़खानी के आरोपी को मारने का प्लान बनाया और एक दिन उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करेगी और केस चलेगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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