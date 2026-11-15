प्रेमिका के लिए भांजी को मार डाला, रिलेशन में बाधा बन रही थी 3 साल की मासूम; आरोपी मामा गिरफ्तार
प्रेम संबंध में बाधा बन रही ढाई साल की मासूम बच्ची की उसके ही मामा (मां के मौसेरे भाई) ने नाले के पानी में डूबोकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला चाईबासा के मुफस्सिल थाना के संकोसाई गांव का है।
प्रेम संबंध में बाधा बन रही ढाई साल की मासूम बच्ची की उसके ही मामा(मां के मौसेरे भाई) ने नाले के पानी में डूबोकर हत्या कर दी। बच्ची बुधवार को आरोपी के साथ ही घर से बाहर निकली थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं। पुलिस ने आरोपी समीर पान की निशानदेही पर ढाई साल की बेटी मिष्टी रानी महांता का शव गांव के ही नाले से शुक्रवार शाम को बरामद किया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला चाईबासा के मुफस्सिल थाना के संकोसाई गांव का है।
3 साल पहले हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक, ओडिशा के क्योंझर जिले के चंपुआ थाना के श्रीघरपुर निवासी खिरोद महांता की बेटी मिष्टी रानी महांता अपनी मां कस्तूरी दास के साथ 26 अक्तूबर संकोसाई गांव स्थित समीर पान के घर आई थी। समीर और कस्तूरी दोनों मौसेरे भाई-बहन थे। बावूजद इसके दोनों के बीच प्रेम संबध था। कस्तूरी दास ने करीब तीन साल पहले खिरोद महांता से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध जारी रहा। मिष्टी के जन्म के बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा था। करीब एक माह पूर्व समीर कस्तूरी और उसकी बच्ची को लेकर चाईबासा आ गया था। दोनों की योजना काम के सिलसिले में चेन्नई जाने की थी।
बताया जाता है कि बुधवार सुबह समीर पान बच्ची को अपने साथ लेकर घर से निकला था, लेकिन काफी देर बाद भी बच्ची वापस नहीं लौटी। घर लौटने पर समीर से बच्ची की मां ने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि बच्ची को छोड़कर वह बाजार चला गया था। इसके बाद परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। उसी दिन मुफस्सिल थाना में बच्ची के लापता होने की सूचना दी गई। 13 नवंबर को बच्ची की मां के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया।
चतरा में मौसी ने की मासूम बच्ची की हत्या
प्रतापपुर प्रखंड के चट्टी अनंतपुर गांव में शुक्रवार को एक झाड़ी से आठ साल की बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया। अंधविश्वास और सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में बच्ची की मौसी सोहरी देवी ने अपने ही भैंसूर बिंदु भारती और उसके बेटे जुगेश भारती के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। यह हत्या अमावस्या की रात की गई थी। इस मामले में चतरा पुलिस ने मौसी सोहरी देवी, भैंसूर बिंदु भारती और उसके बेटे जुगेस को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अनिमेष नैथानी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता कर बताया कि बच्ची का शव घर से लगभग 150 मीटर दूर झाड़ी मिला था। इसके बाद सदर एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई थी। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 40 घंटे के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।एसपी ने बताया कि मृतका की मौसी सोहरी देवी घर में ओझा-गुनी और झाड़-फूंक का काम करती है। उसने सिद्धि प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात अपने भैंसूर बिंदु भारती और भतीजे जुगेश भारती के साथ मिलकर बच्ची को मार डाला।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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