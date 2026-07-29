बकरी चोरी के शक में शख्स को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी में मुखिया समेत 7 गिरफ्तार
झारखंड के खूंटी जिले में मॉब लिंचिग का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स को बकरी चोरी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड के खूंटी जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बकरी चोरी के शक में 35 साल के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने और एक अन्य व्यक्ति को घायल करने के मामले में गांव के मुखिया समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के बिंदादिरी गांव में हुई।
2 लोगों को पकड़कर की थी पिटाई
इस मामले की जानकारी देते हुए खूंटी के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि कार से आए चार लोग गांव में कथित तौर पर बकरी चोरी करने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने उनमें से दो लोगों को पकड़ लिया और उनकी कथित रूप से पिटाई कर दी, जबकि बाकी दो लोग वाहन लेकर फरार हो गए। अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई। इस दौरान दिलदार अंसारी नाम के व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि अंसारी गुमला जिले के सिसई का रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया।
मुखिया समेत 7 गिरफ्तार
इस मामले पर बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि हमने मंगलवार को गांव के मुखिया पांडा बोदरा (50) समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की है। एसडीपीओ ने बताया कि हमले में घायल निजाम अंसारी के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं।
बता दें कि झारखंड के खूंटी जिले में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के बाद पुलिस ऐक्शन में आई थी। यहां बताया गया कि कुछ लोग बकरी चुराने आए थे, जिनमें से दो पकड़े गए। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और जमकर पीटा। पिटाई की वजह से घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह से घायल हुआ है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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