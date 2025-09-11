चतरा में गांववालों ने शख्स को दी दर्दनाक मौत! पहले जीभ काटी फिर मारकर जला दिया; क्या थी वजह

झारखंड के चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम ओझा-गुणी के आरोप में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। दबंगों ने पहले 45 वर्षीय धर्मदेव उरांव की पहले नृशंसता के साथ जीभ काट डाली, इसके बाद लाठी से पीटकर हत्या के बाद शव को फूंक डाला।

चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के खूंटीटोला गांव में मंगलवार की शाम ओझा-गुणी के आरोप में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। दबंगों ने पहले 45 वर्षीय धर्मदेव उरांव की पहले नृशंसता के साथ जीभ काट डाली, इसके बाद लाठी से पीटकर हत्या के बाद शव को फूंक डाला। गांव में पहले पंचायत हुई, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बताया कि कुछ महीने पहले मृतक के गोतिया में एक युवक की मौत हुई थी। इस मौत का जिम्मेदार धर्मदेव को ही माना जा रहा था। अंदेशा है कि इसी मौत का बदला देने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है।