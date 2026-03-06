Hindustan Hindi News
लातेहार में हाथियों का आतंक! शख्स को पटककर मार डाला; परिवार को मिले 40 हजार रुपए

Mar 06, 2026 10:10 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
झारखंड के लातेहार में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। यहां हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग टीम पहुंची और परिवार को नाम मात्र की आर्थिक सहायता दी है।

झारखंड के लातेहार में हाथियों का खौफ लगातार जारी है। यहां चंदवा थाना क्षेत्र के माल्हन पंचायत अंतर्गत भंडार टोला में जंगली हाथी के हमले से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडार टोली निवासी टीभरु गंझू, (पिता नंदा गंझू) के रूप में की गई है। टीभरू के परिजनों को सरकार की तरफ से 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

परिजनों ने बताया कि टीभरु गंझू रात्रि में शौच के लिए घर से बाहर निकला था इसी दौरान जंगल से भटककर आए जंगली हाथी ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

40 हजार का मिला मुआवजा

हाथी के हमले में शख्स की मौत की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यहां पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली गई और नाम मात्र का मुआवजा भी दिया गया। विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को तत्काल राहत स्वरूप 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

माल्हन पंचायत के मुखिया जतरू मुंडा भी घटनास्थल पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी वन विभाग से क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक पर रोक लगाने की मांग की है।

