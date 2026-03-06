लातेहार में हाथियों का आतंक! शख्स को पटककर मार डाला; परिवार को मिले 40 हजार रुपए
झारखंड के लातेहार में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। यहां हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग टीम पहुंची और परिवार को नाम मात्र की आर्थिक सहायता दी है।
झारखंड के लातेहार में हाथियों का खौफ लगातार जारी है। यहां चंदवा थाना क्षेत्र के माल्हन पंचायत अंतर्गत भंडार टोला में जंगली हाथी के हमले से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडार टोली निवासी टीभरु गंझू, (पिता नंदा गंझू) के रूप में की गई है। टीभरू के परिजनों को सरकार की तरफ से 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
परिजनों ने बताया कि टीभरु गंझू रात्रि में शौच के लिए घर से बाहर निकला था इसी दौरान जंगल से भटककर आए जंगली हाथी ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
40 हजार का मिला मुआवजा
हाथी के हमले में शख्स की मौत की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यहां पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली गई और नाम मात्र का मुआवजा भी दिया गया। विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को तत्काल राहत स्वरूप 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
माल्हन पंचायत के मुखिया जतरू मुंडा भी घटनास्थल पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी वन विभाग से क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक पर रोक लगाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर