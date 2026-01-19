झारखंड में हाथियों का आतंक! कार से खींचकर युवक को कुचला और मार डाला

संक्षेप: झारखंड के बोकारो में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों ने एक और जान ले ली है। यहां के बेरमो में युवक को कार से बाहर खींचकर कुचला और मार डाला।

झारखंड के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के कंडेर में रविवार देर रात जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक का नाम रवींद्र बताया जा रहा है, जो सब्जी विक्रेता था। बताया जा रहा है कि हाथियों ने सिमराबेड़ा महतो टोला के पास मुख्य सड़क पर ओमनी कार से जा रहे युवक रवींद्र को खींच कर कार से बाहर निकाला और घसीटकर खेत में ले जाकर बुरी तरह से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के मुताबिक यह शख्स प्रतिदिन की तरह रामगढ़ में सब्जी बेचकर कंडेर लौट रहा था। इसी दौरान जंगली हाथियों ने चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि सिमराबेड़ा के पास उसे कई व्यक्तियों ने आगे नहीं जाने की नसीहत दी थी, लेकिन वह नहीं माना। बहरहाल, इस घटना के बाद राहगीरों में चिंता की गहरी लकीरें खींच गई है कि अब छोटे चारपहिया वाहन के अंदर भी बैठकर आवागमन करना सुरक्षित नहीं है। क्षेत्र में हाथियों द्वारा चलती कार पर हमला कर शख्स को बाहर खींचकर मौत के घाट उतारने की यह पहली घटना है। मालूम हो कि बेरमो के सुदूरवर्ती गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात सालों भर चलता रहता है। गोमिया, नावाडीह व पेटरवार प्रखंड के ग्रामीण अंचलों में जंगली हाथियों के द्वारा जान-माल का नुकसान अक्सर पहुंचाया जाता रहा है।