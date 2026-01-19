Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़man killed by elephant in bermo bokaro
झारखंड में हाथियों का आतंक! कार से खींचकर युवक को कुचला और मार डाला

झारखंड के बोकारो में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों ने एक और जान ले ली है। यहां के बेरमो में युवक को कार से बाहर खींचकर कुचला और मार डाला।

Jan 19, 2026 07:57 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
झारखंड के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के कंडेर में रविवार देर रात जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक का नाम रवींद्र बताया जा रहा है, जो सब्जी विक्रेता था। बताया जा रहा है कि हाथियों ने सिमराबेड़ा महतो टोला के पास मुख्य सड़क पर ओमनी कार से जा रहे युवक रवींद्र को खींच कर कार से बाहर निकाला और घसीटकर खेत में ले जाकर बुरी तरह से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया।

जानकारी के मुताबिक यह शख्स प्रतिदिन की तरह रामगढ़ में सब्जी बेचकर कंडेर लौट रहा था। इसी दौरान जंगली हाथियों ने चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि सिमराबेड़ा के पास उसे कई व्यक्तियों ने आगे नहीं जाने की नसीहत दी थी, लेकिन वह नहीं माना। बहरहाल, इस घटना के बाद राहगीरों में चिंता की गहरी लकीरें खींच गई है कि अब छोटे चारपहिया वाहन के अंदर भी बैठकर आवागमन करना सुरक्षित नहीं है। क्षेत्र में हाथियों द्वारा चलती कार पर हमला कर शख्स को बाहर खींचकर मौत के घाट उतारने की यह पहली घटना है। मालूम हो कि बेरमो के सुदूरवर्ती गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात सालों भर चलता रहता है। गोमिया, नावाडीह व पेटरवार प्रखंड के ग्रामीण अंचलों में जंगली हाथियों के द्वारा जान-माल का नुकसान अक्सर पहुंचाया जाता रहा है।

गोमिया के गांवों में तो हाथियों का उत्पात सबसे ज्यादा बताया जाता है। वहीं गांव व ग्रामीणों की सुरक्षा में वन विभाग से लेकर पुलिस-प्रशासन मानो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। ज्यादा से ज्यादा हाथियों को कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर भगाया जाता है। हाल के दिनों में हाथियों का उत्पात एक बार फिर से शुरू हो गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
