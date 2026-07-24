साले को जंगल ले गया, पत्थर से कुचलकर मार डाला; एक महीने बाद मिला कंकाल
गिरिडीह जिले में सियारंगी गांव निवासी शंकर सिंह उर्फ बिंदु की हत्या का खुलासा हो गया है। उसके बहनोई चंदन कुमार भोक्ता ने ही पीरटांड़ से धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसहा जंगल लाकर उसकी हत्या कर दी थी।
गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र स्थित सियारंगी गांव निवासी शंकर सिंह उर्फ बिंदु की हत्या का खुलासा हो गया है। उसके बहनोई चंदन कुमार भोक्ता ने ही पीरटांड़ से धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसहा जंगल लाकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के करीब एक महीने बाद गुरुवार को पुलिस ने आरोपी बहनोई की निशानदेही पर बसहा जंगल से युवक का कंकाल बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी चंदन भोक्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आ रहा है।
पत्थर और गमछे से गला घोंटकर की हत्या
जानकारी के अनुसार, आरोपी चंदन भोक्ता (निवासी मधुपुर, सिरसा) बीते 20 जून को अपने साले शंकर सिंह को धनबाद ले जाने की बात कहकर घर से निकला था। वह उसे टुंडी के बसहा जंगल ले गया, जहां उसने पत्थर और गमछे से गला घोंटकर शंकर की हत्या कर दी। साले को मौत के घाट उतारने के बाद उसने पीरटांड़ थाने में खुद ही शंकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
बयान बदलने पर गहराया शक, पूछताछ में टूटा आरोपी
आरोपी पिछले एक महीने से लगातार पुलिस और ससुराल वालों को दिग्भ्रमित कर रहा था। हालांकि, बार-बार बयान बदलने के कारण परिजनों को उस पर गहरा संदेह हुआ। परिजनों के अनुरोध पर जब पुलिस ने चंदन से कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और पूरी वारदात की जानकारी दी। उसने बताया कि यूपी की एक लड़की से वह फोन पर बात करता था। उसने अपने साले से उसकी बात कराई। बाद में वह लड़की शंकर से बात करने लगी। शंकर उस लड़की से शादी करना चाहता था। मना करने पर नहीं माना, तो शंकर की हत्या कर दी। इसके बाद पीरटांड़ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर के सहयोग से आरोपी को साथ लेकर बसहा जंगल में छापेमारी की और कंकाल बरामद किया। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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