अपनी जमीन पर पेड़ काटने से मना किया तो उसे ही काट डाला, झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। अपनी जमीन पर पेड़ काटने से मना करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पेड़ काटने आए लोगों ने कुल्हाड़ी से उसे ही काट डाला। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को 26 साल के एक युवक की उस समय हत्या कर दी गई जब उसने कुछ लोगों द्वारा अपनी जमीन से पेड़ काटने का विरोध किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिरकाटोला बारीडीह गांव के जगदीश हेम्ब्रम के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह पीड़ित और कुछ लोगों के बीच उसकी जमीन से पेड़ काटने को लेकर झगड़ा हुआ। देखते ही देखते यह हिंसक हो गया। पेड़ काटने आए लोगों ने जगदीश पर लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

एमजीएम थाने के प्रभारी सचिन कुमार दास ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। पीड़ित की पत्नी के बयान पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।