Man killed as he objects to cutting of trees on his land in jharkhand

अपनी जमीन पर पेड़ काटने से मना किया तो उसे ही काट डाला, झारखंड में खौफनाक वारदात

झारखंड में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। अपनी जमीन पर पेड़ काटने से मना करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पेड़ काटने आए लोगों ने कुल्हाड़ी से उसे ही काट डाला। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जमशेदपुरSun, 14 Sep 2025 07:27 PM
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को 26 साल के एक युवक की उस समय हत्या कर दी गई जब उसने कुछ लोगों द्वारा अपनी जमीन से पेड़ काटने का विरोध किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिरकाटोला बारीडीह गांव के जगदीश हेम्ब्रम के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह पीड़ित और कुछ लोगों के बीच उसकी जमीन से पेड़ काटने को लेकर झगड़ा हुआ। देखते ही देखते यह हिंसक हो गया। पेड़ काटने आए लोगों ने जगदीश पर लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

एमजीएम थाने के प्रभारी सचिन कुमार दास ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। पीड़ित की पत्नी के बयान पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में कथित रूप से शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी दोनों दूर के रिश्तेदार हैं।