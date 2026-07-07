एक नियम की वजह से 3 महीने तक बुजुर्ग को नहीं मिला पेंशन का पैसा, इलाज के अभाव में हुई मौत; झारखंड का चौंकाने वाला मामला
इस मामले की जांच के लिए रंका के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनका कहना है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सरकारी नियमों के तहत लकड़ा के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।
क्या हो कि अगर किसी बीमार इंसान को इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो, और उसके पास बैंक में भी पैसा पड़ा हो लेकिन सख्त नियमों के चलते वो पैसा निकाल ना पाए और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाए। सिस्टम की क्रूरता का ऐसा ही एक मामला झारखंड के गढ़वा जिले में सामने आया है, जहां अपनी पहचान संबंधी कुछ कागजात जमा नहीं कर पाने की वजह से एक शख्स को पेंशन का पैसा नहीं मिल सका और ऐसे में उसका इलाज नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में शीघ्र जांच कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
यह मामला गढ़वा जिले का है, जहां 75 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति रतन लकड़ा की इलाज न मिल पाने से मौत हो गई। मौत से पहले उन्होंने कई बार बैंक से अपनी पेंशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। परिवार वालों का दावा है कि पेंशन निकालने के लिए वे पिछले तीन महीनों से बड़गढ़ स्थित बैंक शाखा के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अधूरे ई-केवाईसी (e-KYC) के कारण उनकी पेंशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। उधर बैंक वालों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन कोई पैसे लेने नहीं आया।
सीएम सोरेन ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
घटना के सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गढ़वा के डिप्टी कमिश्नर को मामले की तुरंत जांच करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
मृतक के परिजनों ने दिया बैंक के बाहर धरना
इस घटना के विरोध में सोमवार को मृतक के परिजनों ने झारखंड ग्रामीण बैंक की शाखा के बाहर धरना दिया। इस दौरान मृतक की बहू फूलमनी लकड़ा ने पत्रकारों को बताया, 'मेरे ससुर पिछले तीन महीनों से अपनी पेंशन के लिए बड़गढ़ स्थित बैंक के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बैंक ने यह कहते हुए उन्हें उनकी पेंशन जारी नहीं की, कि उनका ई-केवाईसी पेंडिंग है।' बहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि 'वे बीमार थे और पैसे की कमी के कारण उन्हें जरूरी इलाज नहीं मिल सका।'
तीन महीने बाद पूरी हुई ई-केवाईसी की प्रक्रिया
फूलमनी ने आरोप लगाया कि परिवार ने बैंक के रीजनल मैनेजर से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया था ताकि लकड़ा के इलाज के लिए पेंशन निकाली जा सके। उन्होंने दावा किया, 'मैनेजर के दखल के बाद ई-केवाईसी तो पूरी हो गई, लेकिन पैसे नहीं निकाले जा सके और सोमवार को मेरे ससुर की मौत हो गई।'
बैंक वालों ने दी यह सफाई
हालांकि, बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई भी पैसे निकालने के लिए शाखा नहीं आया। इसी बीच, मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद गढ़वा के डिप्टी कमिश्नर पशुपति नाथ मिश्रा ने घटना की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है।
डीसी बोले- SDM को दिए जांच के निर्देश
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तुरंत कार्रवाई की गई है और रंका के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भरोसा दिलाया कि सरकारी नियमों के तहत लकड़ा के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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