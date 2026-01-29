Hindustan Hindi News
Man climbs mobile tower after love affair setback in Jharkhand Bokaro rescued
झारखंड में फिल्म शोले जैसा सीन, प्यार के लिए टावर पर चढ़कर बोला- कूदकर मर जाऊंगा

झारखंड में फिल्म शोले जैसा सीन, प्यार के लिए टावर पर चढ़कर बोला- कूदकर मर जाऊंगा

संक्षेप:

झारखंड में एक सीन को देखकर फिल्म शोले की याद आ गई। प्यार में असफल होने पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने करीब दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। 

Jan 29, 2026 12:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, बोकारो
झारखंड में एक सीन को देखकर फिल्म शोले की याद आ गई। प्यार में असफल होने पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने करीब दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने यहां आया था, लेकिन उसके परिवार ने मिलने की इजाजत नहीं दी।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मध्य प्रदेश का एक युवक झारखंड के बोकारो जिले में 150 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्यार में असफल होने के कारण वह टावर से कूदकर सुसाइड करने की धमकी देने लगा। यह घटना बुधवार को हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ पर घटी।

पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान भोजराज चंदेल के रूप में हुई है। वह मध्य प्रदेश के गुना थाना क्षेत्र के जौहरी गांव का निवासी है। हरला थाना के प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि चंदेल को करीब दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया।

चंदेल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले चार सालों से हरला थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ रिश्ते में था। युवक ने अधिकारियों को बताया कि उनकी जान-पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। वह उससे मिलने यहां आया था, लेकिन उसके परिवार ने मिलने की इजाजत नहीं दी।

इस बीच, घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह युवक 'मैं मर जाऊंगा' कहते हुए सुनाई दे रहा है। हालांकि, पीटीआई वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद चंदेल बेहद परेशान था और मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसे बाद में पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने बताया कि उस युवक से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
