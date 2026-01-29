झारखंड में फिल्म शोले जैसा सीन, प्यार के लिए टावर पर चढ़कर बोला- कूदकर मर जाऊंगा
झारखंड में एक सीन को देखकर फिल्म शोले की याद आ गई। प्यार में असफल होने पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने करीब दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा।
झारखंड में एक सीन को देखकर फिल्म शोले की याद आ गई। प्यार में असफल होने पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने करीब दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने यहां आया था, लेकिन उसके परिवार ने मिलने की इजाजत नहीं दी।
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मध्य प्रदेश का एक युवक झारखंड के बोकारो जिले में 150 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्यार में असफल होने के कारण वह टावर से कूदकर सुसाइड करने की धमकी देने लगा। यह घटना बुधवार को हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ पर घटी।
पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान भोजराज चंदेल के रूप में हुई है। वह मध्य प्रदेश के गुना थाना क्षेत्र के जौहरी गांव का निवासी है। हरला थाना के प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि चंदेल को करीब दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया।
चंदेल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले चार सालों से हरला थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ रिश्ते में था। युवक ने अधिकारियों को बताया कि उनकी जान-पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। वह उससे मिलने यहां आया था, लेकिन उसके परिवार ने मिलने की इजाजत नहीं दी।
इस बीच, घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह युवक 'मैं मर जाऊंगा' कहते हुए सुनाई दे रहा है। हालांकि, पीटीआई वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद चंदेल बेहद परेशान था और मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसे बाद में पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने बताया कि उस युवक से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है।