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सरकारी नौकरी मिलते ही बोला- 'ये मेरी पत्नी नहीं', हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला; ऐसे खुली पोल

By Gaurav Kala
रांची, हरींद्र तिवारी
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झारखंड में एक शख्स ने सरकारी नौकरी लगते ही अपनी 20 साल पुरानी शादी को झुठला दिया। हाई कोर्ट में दावा किया वो उसकी पत्नी नहीं है। गांववालों ने जबरन एक महिला को उसकी पत्नी बना दिया है।

सरकारी नौकरी मिलते ही बोला- 'ये मेरी पत्नी नहीं', हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला; ऐसे खुली पोल

झारखंड में एक रोचक मामला सामने आया। करीब दो दशक पुराने वैवाहिक रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया, जहां पति ने कोर्ट में साफ कह दिया यह मेरी बीवी नहीं है। यह भी दावा किया कि मेरी सरकारी नौकरी लगते ही गांववालों ने जबरदस्ती एक महिला को उसकी पत्नी बताना शुरू कर दिया है। मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुनाया।

मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो सरकारी दस्तावेज, गवाह और वर्षों के रिकॉर्ड इस दावे के सामने मजबूती से खड़े नजर आए। अंतत: हाई कोर्ट ने शिक्षक की अपील खारिज कर दी और उसे अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन बहाल करने का आदेश सुनाया।

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मामला क्या है

पीड़ित महिला ने अदालत को बताया कि करीब 20 साल पहले दोनों का हिंदू रीति-रिवाज से विवाह हुआ था। द्विरागमन के बाद वह ससुराल रहने लगी। शुरुआती दिन सामान्य रहे। कुछ समय बाद पति का अपनी भाभी से कथित अवैध संबंध बन गया। गांव की पंचायत ने कई बार समझौते की कोशिश की, मगर हालात नहीं बदले।

महिला को प्रताड़ना तक दी गई

महिला के अनुसार, उसे प्रताड़ना तक दी गई। 2015 में घर से निकाल दिया गया। दिलचस्प यह बात रही कि महिला ने तलाक नहीं मांगा। उसने अदालत से केवल इतना कहा कि वह अपना बसा-बसाया घर बचाना चाहती है। इसी उद्देश्य से पारिवारिक कोर्ट में वैवाहिक संबंध बहाल की याचिका दायर की।

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आरोपी ने विवाह को ही झूठा बता दिया

उधर, शिक्षक ने पूरे विवाह को ही झूठा करार दिया। कहा कि कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसे ब्लैकमेल करने की साजिश रची है।

नौकरी मिलते ही पत्नी को पहचानने से किया इनकार

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि कई वर्षों की मतदाता सूची, महिला के आधार कार्ड और वोटर आईडी में शिक्षक का नाम उसके पति के रूप में दर्ज है। इतना ही नहीं, कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने भी अदालत को बताया कि दोनों लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे थे। अदालत ने कहा कि शिक्षक इन दस्तावेजों और गवाहों को झुठलाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने माना कि पति ने बिना किसी उचित कारण के पत्नी का साथ छोड़ा।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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