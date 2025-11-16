Hindustan Hindi News
झारखंड में प्रेमी बना हैवान! विधवा प्रेमिका को जिंदा जला दिया; पत्नी ने भी दिया साथ

Sun, 16 Nov 2025 02:03 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमका
झारखंड के दुमका जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 21 साल की एक विधवा को उसके प्रेमी और पत्नी ने जिंदा जला दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की पहचान हो गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना 13 नवंबर की देर शाम शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सीतासाल गांव में हुई। पीड़िता की पहचान माकू मुर्मू के रूप में हुई है। शिकारीपाड़ा पुलिस थाने के प्रभारी अमित लाकड़ा ने बताया कि पीड़िता की मां फूलमणि हंसदा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का इलाज पश्चिम बंगाल के बर्दवान मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

इस मामले की जानकारी देते हुए शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी ने कहा कि मुर्मू तीन साल से मोंगला देहरी नामक एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। अधिकारी ने हंसदा की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि 13 नवंबर को देहरी और उसकी पत्नी सीतासाल गांव में मुर्मू के घर गए। वहां उनके और मुर्मू के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद देहरी और उसकी पत्नी ने पीड़िता के घर में रखे पेट्रोल को उसके ऊपर डालकर उसे आग लगा दी। उन्होंने बताया कि देहरी को शनिवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसकी पत्नी फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
