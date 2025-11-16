झारखंड में प्रेमी बना हैवान! विधवा प्रेमिका को जिंदा जला दिया; पत्नी ने भी दिया साथ

संक्षेप: झारखंड के दुमका जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 21 साल की एक विधवा को उसके प्रेमी और पत्नी ने जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

झारखंड के दुमका जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 21 साल की एक विधवा को उसके प्रेमी और पत्नी ने जिंदा जला दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की पहचान हो गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना 13 नवंबर की देर शाम शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सीतासाल गांव में हुई। पीड़िता की पहचान माकू मुर्मू के रूप में हुई है। शिकारीपाड़ा पुलिस थाने के प्रभारी अमित लाकड़ा ने बताया कि पीड़िता की मां फूलमणि हंसदा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का इलाज पश्चिम बंगाल के बर्दवान मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।