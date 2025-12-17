Hindustan Hindi News
बोकारो में गैंगस्टर का आतंक! शख्स को किडनैप किया और पीट-पीटकर मार डाला; 6 गिरफ्तार

बोकारो में गैंगस्टर का आतंक! शख्स को किडनैप किया और पीट-पीटकर मार डाला; 6 गिरफ्तार

संक्षेप:

झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स को गैंगस्टर और उसके पांच साथियों ने मिलकर पीट-पीटकर मार डाला। गैंगस्टर पर कुल 19 मामले दर्ज हैं।

Dec 17, 2025 01:17 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स को गैंगस्टर और उसके पांच साथियों ने मिलकर पीट-पीटकर मार डाला। शख्स को मारने के बाद आरोपियों ने शव को जलेबिया घाटी में छिपा दिया था। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मामला बीते 11 दिसंबर का है। यहां के हरला पुलिस थाना क्षेत्र के सेक्टर- 8 A के रहने वाले जयंत सिंह को गैंगस्टर विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी ने अपने साथियों के साथ किडनैप किया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी गैंगस्टर पर कुल 19 केस दर्ज हैं। इसमें एक मामला आर्म्स एक्ट का भी दर्ज है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया आरोपी की कार और दो मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस घटना के बाद हत्या के लिए इस्तेमाल की गई लाठी को भी बरामद कर लिया है।

