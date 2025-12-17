Hindi Newsझारखंड न्यूज़man beaten to death in bokaro by gangster and his 6 aide arrested
बोकारो में गैंगस्टर का आतंक! शख्स को किडनैप किया और पीट-पीटकर मार डाला; 6 गिरफ्तार
संक्षेप:
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स को गैंगस्टर और उसके पांच साथियों ने मिलकर पीट-पीटकर मार डाला। गैंगस्टर पर कुल 19 मामले दर्ज हैं।
Dec 17, 2025 01:17 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स को गैंगस्टर और उसके पांच साथियों ने मिलकर पीट-पीटकर मार डाला। शख्स को मारने के बाद आरोपियों ने शव को जलेबिया घाटी में छिपा दिया था। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मामला बीते 11 दिसंबर का है। यहां के हरला पुलिस थाना क्षेत्र के सेक्टर- 8 A के रहने वाले जयंत सिंह को गैंगस्टर विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी ने अपने साथियों के साथ किडनैप किया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी गैंगस्टर पर कुल 19 केस दर्ज हैं। इसमें एक मामला आर्म्स एक्ट का भी दर्ज है।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया आरोपी की कार और दो मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस घटना के बाद हत्या के लिए इस्तेमाल की गई लाठी को भी बरामद कर लिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।