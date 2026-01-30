Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़man beaten to death by 3 friends in latehar jharkhand all arrested
झारखंड में 3 दोस्त बने हैवान! शख्स को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड में 3 दोस्त बने हैवान! शख्स को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

झारखंड के लातेहार में तीन दोस्तों ने मिलकर एक शख्स को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 30, 2026 11:16 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
झारखंड के लातेहार में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 35 साल के एक शख्स की उसके तीन दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। ठेके को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दोस्तों ने ही मिलकर युवक को मार डाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मामला गुरुवार का है। लातेहार के नेतरहाट पुलिस थाना क्षेत्र के अरहांस गांव में ठेके को लेकर विवाद हुआ था। विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि तीन दोस्तों ने मिलकर चौथे दोस्त को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने मृतक की पहचान संजू कुजूर के रूप में की है। इस घटना की जानकारी देते हुए लातेहार के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि हत्या के इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार किया है। इस दौरान एसपी ने कहा कि घटना की स्पष्ठ और गहन जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

इस घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि तीनों के पीटने के बाद संजू को अस्पताल ले जाया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों ने उसपर पहले भी हमला किया था लेकिन उसने कभी पुलिस से शिकायत नहीं दर्ज करवाई।

Jharkhand News
