4 बार UPSC में फेल, 7 साल तक अफसर बनकर घूमता रहा युवक; झारखंड से फर्जी IAS गिरफ्तार

झारखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 35 साल के एक युवक ने करीब सात साल तक खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताकर लोगों को गुमराह किया। शख्स ने चार बार UPSC परीक्षा दी थी, लेकिन हर बार फेल हो गया। जब कामयाबी हाथ नहीं लगी तो पिता की नजरों में खुद को कामयाब दिखाने के लिए उसने अफसर बनने का नाटक रचा।

खुदको बताता ओडिशा कैडर का IAS अधिकारी आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है, जो झारखंड के कुंखी इलाके का रहने वाला है। यह मामला 2 जनवरी को सामने आया, जब राजेश एक जमीन विवाद के सिलसिले में हुसैनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने खुद को 2014 बैच का ओडिशा कैडर का IAS अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि वह फिलहाल भुवनेश्वर में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर (CAO) के पद पर तैनात है।

अधिकारियों को शुरूआत में नहीं हुआ शक पुलिस से बातचीत के दौरान राजेश ने यह भी कहा कि वह देहरादून, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे शहरों में पोस्टिंग कर चुका है। उसने खुद को इंडियन पोस्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस (IPTAFS) का अधिकारी भी बताया। उसकी बातों में आत्मविश्वास देखकर शुरुआत में शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुलिस को उसके दावों पर शक होने लगा।

फर्जी IAS अधिकारी की फिर खुल गई पोल हुसैनाबाद थाने के एसएचओ ने जब शुरुआती जांच कराई तो सामने आया कि राजेश किसी भी सरकारी सेवा में नहीं है। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में राजेश ने स्वीकार किया कि वह चार बार UPSC परीक्षा में फेल हो चुका है। उसने बताया कि पिता की इच्छा थी कि वह अफसर बने, इसलिए उसने खुद को सफल दिखाने के लिए यह झूठी पहचान बना ली।

फर्जी IAS के पास क्या-क्या मिला? पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राजेश के पास फर्जी सरकारी पहचान पत्र था। वह ‘भारत सरकार’ लिखा हुआ फर्जी नेमप्लेट लगी हुंडई कार में घूमता था, जिसका नंबर JH01Z-4884 था। इसके अलावा उसके पास चाणक्य IAS अकादमी का नकली ID कार्ड भी मिला है।