साली के प्यार में जीजा बना हैवान, शादी से दो दिन पहले दुल्हे का कर डाला मर्डर! ऐसे रची खौफनाक साजिश
गिरिडीह में जीजा का कथित तौर पर साली के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। साली ने शादी से इनकार किया तो जीजा ने दुल्हे को ही कथित तौर मौत के घाट उतारते हुए रास्ते से हटा दिया।
झारखंड के गिरिडीह से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक को शादी से दो पहले ही कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की अबतक की जांच में जो जानकारी सामने आई वह काफी चौंकाने वाली है।
पुलिस के मुताबिक, युवक की हत्या उसकी मंगेतर के जीजा ने प्रेम संबंध के चलते की। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के भीखोडीह गांव के रहने वाले नीरज हाजरा के रूप में हुई है। नीरज 5 जुलाई यानी शादी से दो दिन पहले अचानक लापता हो गया था। इसके बाद उसका शव बिहार के जमुई जिले के बिचकरोवा में एक सुनसान जगह पर पड़ा मिला था।
जमुई का रहने वाला है आरोपी
खोरीमहुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी पहचान सुभाष हाजरा (30) के रूप में हुई है जो कि जमुई का रहने वाला है।
उन्होंने आगे बताया कि ‘पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल किया और बताया कि उसका नीरज की मंगेतर (आरोपी की साली) के साथ प्रेम संबंध है। उसने लड़की पर शादी करने का दबाव बनाया था मगर वह नहीं मानी तो उसने नीरज की हत्या की साजिश रच डाली।’
पार्टी के बहाने बुलाया और फिर…
हत्या को अंजाम देने के लिए सुभाष ने कथित तौर पर नीरज को शादी से पहले एक पार्टी के बहाने बुलाया। आरोपी ने इस दौरान नीरज को 4 जुलाई को जमुआ चौक पर बुलाया। इसके बाद दोनों बिहार के जमुई चले गए जहां उसने नीरज को नशा करवाया और फिर उसकी हत्या कर दी।
एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास दो चाकू, हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया स्कूटर, एक मोबाइल फोन और एक सिम को बरामद कर लिया है।
परिजनों ने किया चक्का जाम
वहीं शनिवार को पीड़ित के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए जमुआ-पचंबा मुख्य मार्ग को करीब दो घंटे तक ब्लॉक करके रखा। मृतक की मां बॉबी देवी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीरज के लापता होने के बाद परिवार कई बार पुलिस के पास गया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वे लगातार तीन दिन तक थाने के चक्कर काटते रहे और इस दौरान उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता था कि कोई जानकारी मिलने पर उन्हें सूचित किया जाएगा।
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