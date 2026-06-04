रांची में मर्डर! छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पीट-पीटकर मार डाला; भारी पुलिस फोर्स तैनात
झारखंड के रांची में बुधवार को खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के रातू थाना क्षेत्र के लहना गांव में बुधवार को ग्रामीणों की भीड़ ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला। मृतक 25 साल का रोहित मिर्धा लहना गांव के रहने वाले उदित मिर्धा का पुत्र था।
झारखंड के रांची में बुधवार को खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के रातू थाना क्षेत्र के लहना गांव में बुधवार को ग्रामीणों की भीड़ ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला। मृतक 25 साल का रोहित मिर्धा लहना गांव के रहने वाले उदित मिर्धा का पुत्र था। मामले में रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
जानकारी के अनुसार, बुधवार को ही दोपहर करीब तीन बजे एक महिला ने रोहित मिर्धा पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए रातू थाने में लिखित आवेदन दिया था। महिला ने रोहित पर दुष्कर्म के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। इसी को लेकर महिला के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इधर, मृतक रोहित के पिता उदित ने बताया कि उनका बेटा अर्द्धविक्षिप्त था। वह किसी के साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि मारपीट के बाद महिला के परिजनों का फोन आया, तब वह पत्नी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां रोहित गंभीर अवस्था में पड़ा था। इसी दौरान इंद्रजीत साव समेत अन्य लोगों ने रोहित के पिता और मां मीना देवी के साथ भी मारपीट की। इसके बाद परिजन रोहित को तुरंत सीएचसी रातू लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के पिता के बयान पर रातू थाने में इंद्रजीत साव, संतोष साहू, विकास साहू समेत 30 अज्ञात पर केस दर्ज कराया गया है।
मृतक के घरवालों से चल रहा था जमीन विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक रोहित के पिता उदित मिर्धा और इंद्रजीत साव के बीच पहले से जमीन विवाद चल रहा था। इस संबंध में वर्ष 2025 में भी रातू थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या इसी विवाद का परिणाम हो सकती है। इधर, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रातू पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इंद्रजीत साव को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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