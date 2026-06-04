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रांची में मर्डर! छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पीट-पीटकर मार डाला; भारी पुलिस फोर्स तैनात

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रांची में बुधवार को खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के रातू थाना क्षेत्र के लहना गांव में बुधवार को ग्रामीणों की भीड़ ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला। मृतक 25 साल का रोहित मिर्धा लहना गांव के रहने वाले उदित मिर्धा का पुत्र था।

रांची में मर्डर! छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पीट-पीटकर मार डाला; भारी पुलिस फोर्स तैनात

झारखंड के रांची में बुधवार को खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के रातू थाना क्षेत्र के लहना गांव में बुधवार को ग्रामीणों की भीड़ ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला। मृतक 25 साल का रोहित मिर्धा लहना गांव के रहने वाले उदित मिर्धा का पुत्र था। मामले में रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को ही दोपहर करीब तीन बजे एक महिला ने रोहित मिर्धा पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए रातू थाने में लिखित आवेदन दिया था। महिला ने रोहित पर दुष्कर्म के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। इसी को लेकर महिला के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

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इधर, मृतक रोहित के पिता उदित ने बताया कि उनका बेटा अर्द्धविक्षिप्त था। वह किसी के साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि मारपीट के बाद महिला के परिजनों का फोन आया, तब वह पत्नी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां रोहित गंभीर अवस्था में पड़ा था। इसी दौरान इंद्रजीत साव समेत अन्य लोगों ने रोहित के पिता और मां मीना देवी के साथ भी मारपीट की। इसके बाद परिजन रोहित को तुरंत सीएचसी रातू लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के पिता के बयान पर रातू थाने में इंद्रजीत साव, संतोष साहू, विकास साहू समेत 30 अज्ञात पर केस दर्ज कराया गया है।

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मृतक के घरवालों से चल रहा था जमीन विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक रोहित के पिता उदित मिर्धा और इंद्रजीत साव के बीच पहले से जमीन विवाद चल रहा था। इस संबंध में वर्ष 2025 में भी रातू थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या इसी विवाद का परिणाम हो सकती है। इधर, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रातू पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इंद्रजीत साव को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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