रांची स्टेशन पर बड़ा हादसा; 25,000 वोल्ट करंट की चपेट में आया ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक, शरीर में लगी आग
घटना के बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए गंभीर रूप से झुलसे युवक को नीचे उतारा और प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के गुरुनानक अस्पताल में भेज दिया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है।
झारखंड की राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर को एक खतरनाक हादसा हो गया और इस दौरान रेल प्रशासन की एक बड़ी सुरक्षा चूक भी सामने आई। दरअसल यहां पर एक नई ट्रेन के शुरू होने का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान एक युवक एक अन्य प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ गया, और जैसे ही वह छत पर खड़ा हुआ, वहां ऊपर से गुजर रहे 25 हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज ओवरहेड तार की चपेट में आ गया। जिसके चलते उसे 25 हजार वोल्ट का करंट लग गया। करंट का झटका इतना जोरदार था कि उसके शरीर में आग लग गई और शरीर जलने लगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर जिस समय यह घटना हुई, उस समय वहां एक अन्य प्लेटफॉर्म पर पुरुलिया-आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने का कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच युवक को करंट लगने और उसके शरीर में आग लगने के बाद स्टेशन की सुरक्षा में तैनात जवानों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे नीचे उतारा और बेहतर इलाज के लिए युवक को गुरुनानक अस्पताल भेज दिया।
केंद्रीय मंत्री ने दिए जांच के आदेश
उधर रेलवे स्टेशन पर अपनी मौजूदगी में हुई इस बड़ी सुरक्षा चूक के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल नई ट्रेन के शुरू होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टेशन पर स्थानीय सांसद संजय सेठ के साथ ही रांची विधायक सीपी सिंह और महापौर रोशनी खलखो के अलावा कई अन्य नेता मौजूद थे।
घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया
घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों और रेलवे स्टाफ ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए गंभीर रूप से झुलसे युवक को नीचे उतारा और प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे तत्काल रांची के गुरुनानक अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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