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झारखंड पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, DSP स्तर के 201 अधिकारियों के तबादले; कौन कहां गया?

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखण्ड
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आदेश में यह भी बताया गया है कि वो पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित कर दिया गया है और उनका पदस्थापन कहीं अन्य जगह पर नहीं किया गया है, वे रांची में स्थित झारखण्ड पुलिस मुख्यालय में ही योगदान देंगे।

झारखंड पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, DSP स्तर के 201 अधिकारियों के तबादले; कौन कहां गया?

झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डीएसपी स्तर के 201 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में बताया गया है कि राज्य में बड़ी संख्या में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक फेरबदल के बाद राज्य के कई जिलों की पुलिस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

तबादले के तहत कई अधिकारी नए जिलों में पदभार संभालेंगे, जबकि कुछ अधिकारियों को विशेष इकाइयों और शाखाओं में तैनाती दी गई है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से संबंधित जिलों में पुलिस कार्यप्रणाली और नेतृत्व स्तर पर भी असर देखने को मिलेगा। विभाग की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द नए पदस्थापना स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। उधर पुलिस महकमे में हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर प्रशासनिक और पुलिस हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

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इस आदेश में यह भी बताया गया है कि वो पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित कर दिया गया है और उनका पदस्थापन कहीं अन्य जगह पर नहीं किया गया है, वे रांची में स्थित झारखण्ड पुलिस मुख्यालय में ही योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। इस पदस्थापना आदेश को झारखंड सरकार के अवर सचिव अजीत कुमार सिंह ने झारखंड के राज्यपाल के आदेश से जारी किया।

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नई पदस्थापना के अनुसार रांची भेजे गए कुछ अधिकारियों के नाम:

  • अधिकारी का नाम- पुरुषोत्तम कुमार सिंह

वर्तमान पदस्थापना- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाघमारा

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर, रांची

  • अधिकारी का नाम- महेश प्रजापति

वर्तमान पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, वितंतु, रांची

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर, रांची

  • अधिकारी का नाम- चन्द्रशेखर आजाद

वर्तमान पदस्थापना- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महगामा

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर, रांची

  • अधिकारी का नाम- अमर कुमार पाण्डेय

वर्तमान पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक (मु-1), रांची

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर, रांची

  • अधिकारी का नाम- अरविन्द कुमार सिंह

वर्तमान पदस्थापना- धनबाद पुलिस उपाधीक्षक, यातायात

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर, रांची

  • अधिकारी का नाम- अशोक रविदास

वर्तमान पदस्थापना- गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झारखण्ड जगुआर, रांची

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  • अधिकारी का नाम- राजेन्द्र प्रसाद

वर्तमान पदस्थापना- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खोरी-महुआ

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, वितंतु, रांची

  • अधिकारी का नाम- प्रभात कुमार बेक

वर्तमान पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक (परिवीक्षाधीन)

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, वितंतु, रांची

  • अधिकारी का नाम- तरूण कुमार

वर्तमान पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में नवप्रोन्नत

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झा.स.पु.-1, रांची

  • अधिकारी का नाम- मनोज कुमार-3

वर्तमान पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में नवप्रोन्नत

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झा.स.पु.-1, रांची

  • अधिकारी का नाम- शंकर कामती

वर्तमान पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक (मु-1), धनबाद

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झा.स.पु.-2, टाटीसिल्वे, रांची

  • अधिकारी का नाम- धीरेन्द्र नारायण बंका

वर्तमान पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक (मु.-2), धनबाद

नव पदस्थापना- पुलिस उपाधीक्षक, झा.स.पु.-2, टाटीसिल्वे, रांची

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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