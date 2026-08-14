JPSC-JSSC मामले में CID की बड़ी कार्रवाई, 7 वारंटियों के ठिकानों पर छापे; एक धराया
जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता मामले में सीआईडी की कार्रवाई जारी है। सीआईडी ने गुरुवार को भी सात फरार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक आरोपी को हिरासत में लेने की सूचना है। इस बीच, सीआईडी ने पांच दिनों की रिमांड पर लेकर अरुण कुमार से गुरुवार को पूछताछ शुरू की।
जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता मामले में सीआईडी ने दूसरे दिन गुरुवार को भी सात फरार (वारंटी) आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली से आईएसएन के निदेशक मिथलेश सिंह को हिरासत में लेने की अपुष्ट सूचना है।
जानकारी के अनुसार, सीआईडी ने अभय तिवारी के दोस्त व एजेंट की तरह काम करने वाले रांची निवासी आदित्य पांडेय, टाटीसिल्वे हरिनगर निवासी पवन कुमार सिंह, पलामू निवासी कोचिन सेंटर शिक्षक रविशंकर कुमार, बोकारो स्टील सिटी निवासी सानंद प्रकाश, एजेंट लालू कुमार यादव और अभय तिवारी के साले गिरिडीह बेंगाबाद निवासी सौरभ कुमार पांडेय की तलाश में छापेमारी की। जेपीएससी केस में गिरफ्तार अभय ने खुलासा किया था कि सीजीएल परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार कराने का काम मिथलेश सिंह को मिला था। राकेश सिंह नाम के व्यक्ति के आवास पर मिथलेश ने छात्रों को प्रश्न पत्र रटवाया था। जेपीएससी परीक्षा में एजेंट के तौर पर काम करने वाले सानंद प्रकाश से भी मिथलेश की नजदीकियां रही हैं। सीआईडी को सानंद की तलाश जेपीएससी केस में भी है। मिथलेश पूर्व में भी जेल जा चुका है।
रिमांड पर लिए गए अरुण और धर्मेंद्र से पूछताछ शुरू
सीआईडी ने पांच दिनों की रिमांड पर लेकर अरुण कुमार से गुरुवार को पूछताछ शुरू की। अरुण वर्ष 2006 से परीक्षा एजेंसियों के संचालन से जुड़ा रहा है। उसकी एजेंसी बिनसिस टेक्नोलॉजी की भूमिका जेपीएससी आयोजन में रही है। वहीं मुख्य सचिव कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर रहे धर्मेंद्र से टीडीपीएल कंपनी द्वारा किए गए भुगतान पर पूछताछ की गई।
कार्बन ओएमआर शीट का मिलान शुरू
सीआईडी ने गुरुवार से जेपीएससी के 14वीं सिविल सेवा पीटी में सफल अभ्यर्थियों के कार्बन ओएमआर शीट का मिलान मूल ओएमआर शीट से करना शुरू कर दिया है। सीआईडी को तकरीबन 800 अभ्यर्थियों ने अपने कार्बन ओएमआर की कॉपी व्हाट्सऐप और ई-मेल पर उपलब्ध कराई थी। सीआईडी ने सभी ओएमआर शीट की स्क्रूटनी शुरू कर दी है।
ख्यांग्ते की जमानत पर 25 को सुनवाई
जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी मामले में जेल में बंद जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते ने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। दाखिल याचिका सीआईडी की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन कोर्ट नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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