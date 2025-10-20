Hindustan Hindi News
हेमंत सोरेन सरकार का दीवाली गिफ्ट, महिलाओं के खातों में भेजा गया मंईयां सम्मान योजना का पैसा

हेमंत सोरेन सरकार का दीवाली गिफ्ट, महिलाओं के खातों में भेजा गया मंईयां सम्मान योजना का पैसा

संक्षेप: दीवाली और छठ से पहले झारखंड मंईयां सम्मान योजना का पैसा हेमंत सरकार ने महिलाओं के खातों में भेज दिया है। डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए हैं।

Mon, 20 Oct 2025 06:43 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
दीवाली और छठ पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि का भुगतान कर उपहार दिया है। रांची जिले की 3,88,406 लाभुकों के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से ₹97 करोड़ 10 लाख 15 हजार रुपये का भुगतान किया है। यह भुगतान अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में किया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपावली और छठ जैसे पावन अवसरों पर इस राशि का भुगतान महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान और घरों में खुशहाली लाएगा। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से भुगतान मिले।

