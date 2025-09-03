maiyan samman yojana money sent in accounts of womens in jharkhand महिलाओं के खातों में भेजा गया मंईयां सम्मान योजना का पैसा, कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, Jharkhand Hindi News - Hindustan
maiyan samman yojana money sent in accounts of womens in jharkhand

महिलाओं के खातों में भेजा गया मंईयां सम्मान योजना का पैसा, कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

रांची की साढ़े तीन लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। करमा पर राज्य सरकार ने मंईयां को बड़ा तोहफा दिया है। 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को उनके खातों में पैसे भेज दिए गए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 3 Sep 2025 06:45 AM
रांची की साढ़े तीन लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। करमा पर राज्य सरकार ने मंईयां को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची की 3 लाख 78 हजार 641 लाभुकों को अगस्त की सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये खाते में ट्रांसफर किए गए। कुल 94 करोड़ 66 लाख 2 हजार 500 रुपये की राशि आधार बेस्ड भुगतान के जरिए दी गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची डीसी ने बताया कि करमा पर्व पर यह भुगतान महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस तरह हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली मंईयां सम्मान योजना की अगस्त महीने की राशि ट्रांसफर कर दी है।

बिजली को 1055 करोड़ की 9 परियोजनाएं मंजूर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गुणवत्तापूर्ण बिजली से जुड़ी 1055 करोड़ की नौ परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति मिली। उक्त परियोजना के तहत विभिन्न शहरों में ग्रिड सबस्टेशन, संचरण लाइन, गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन निर्माण शामिल हैं।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि चास में ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण, धनबाद के बलियापुर-मैथन, बलियापुर-सिंदरी, चंदनकियारी-गोविंदपुर, मैथन-टुंडी में संचरण लाइन का निर्माण और बिनोद बिहारी चौक (धनबाद) पर गैस इंसुलेटेड जीआईएस आदि इसमें शामिल हैं। कैबिनेट में पांच जिलों में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिली है। कैबिनेट में झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता पर विचार अब जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। पहले यह काम जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति द्वारा की जाती थी। वहीं, दिवंगत पूर्व सीएम शिबू सोरेन और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। उनके कार्यों को याद किया गया।

इन चिकित्सा अफसरों की सेवा खत्म

डॉ. फरहाना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह, डॉ. ज्योति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालकुश (टुण्डी), डॉ. भावना, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरकच्चो, कोडरमा, डॉ. इन्द्रनाथ प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहिबगंज, डॉ. रिंकु कुमारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंदनकियारी (बोकारो)।

ललित कला अकादमी का किया गया गठन

कैबिनेट में झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी गठन के प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है। इन तीनों के गठन का उद्देश्य व्यापक है।

8.77 करोड़ जारी करने की स्वीकृति मिली है

कैबिनेट में 3x800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए संचरण लाइन परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त 1842.25 करोड़ को बढ़ाकर 1871.02 करोड़ किया गया है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रशासनिक स्वीकृति झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को उपबंधित राशि के विरुद्ध राशि 28.77 करोड़ जारी करने की स्वीकृति मिली है।