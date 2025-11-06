'बांग्लादेशियों को मिल रहा मंईयां सम्मान योजना का पैसा', पूर्व मुख्यमंत्री का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप
संक्षेप: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झामुमो की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महिलाओं को मंईयां सम्मान की राशि और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंईयां सम्मान योजना का पैसा बांग्लादेशियों को दिया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झामुमो की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महिलाओं को मंईयां सम्मान की राशि और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। गरीब बच्चों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ऐसी सरकार को आने वाले समय में गद्दी से हटाना जरूरी है, जिसकी शुरुआत इस बार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन की जीत से होगी। घाटशिला और जादूगोड़ा में रोड शो के दौरान दास ने कहा कि आज घाटशिला विधानसभा में यह भी देखने को मिला है कि मंईयां सम्मान की राशि आदिवासियों की जगह बांग्लादेशियों को दी जा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री दास ने बुधवार शाम भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में जहां घाटशिला में रोड शो किया, वहीं जादूगोड़ा में पैदल यात्रा की। इस क्रम में घाटशिला में घाटशिला राजस्टेट मैदान से रोड शो निकाला। यह रोड शो घाटशिला मुख्य शहर होते दाहीगोड़ा में जाकर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान में रघुवर दास, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो समेत काफी संख्या में समर्थक शामिल थे।
जादूगोड़ा मोड़ चौक पहुंचने पर हुआ स्वागत
दूसरी ओर घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में वोट मांगने रघुवर दास जादूगोड़ा पहुंचे। रघुवर दास के जादूगोड़ा मोड़ चौक पहुंचने के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जिसके बाद चौक पर स्थित सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। यहां से मोड़ चौक से लेकर माटीगोड़ा तक पदयात्रा करते भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को वोट देने की अपील करते लोगों से मिले। मौके पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह, जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, भाजपा नेता ओंकार दुबे, पूर्व प्रमुख सह भाजपा नेत्री रूपाली सवैया, संजीव भकत आदि थे।