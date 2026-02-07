मंईयां लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान, अब बैंकों से मिलेगा 20 हजार तक का आसान लोन
झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब मईयां योजना के सभी लाभान्वितों को बैंकों के माध्यम से 20000 रुपए का लोन मिलेगा।
झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब मईयां योजना के सभी लाभान्वितों को बैंकों के माध्यम से 20000 रुपए का लोन मिलेगा। इस तरह अब 2500 रुपए हर महीने पाने वाली महिलाओं को सरकार ने 20 हजार रुपए लोन देने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शनिवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के साथ बैठक में यह घोषणा की। बैठक में बैंकर्स में लोन को लेकर जताई सहमति। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा इसे अगले बजट में शामिल किया जाएगा।
क्या है मंईयां सम्मान योजना
साल 2024 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले जेएमएम ने बड़ा वादा किया था। इसके बाद विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो जेएमएम ने अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद सीएम सोरेन ने वादा निभाते हुए महिलाओं के खातों में 2500 रुपए महीने भेजना भी शुरू कर दिया। अब सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थियों को 20 हजार रुपए का लोन देने का भी ऐलान किया है।
बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मिलने वाली मंईयां सम्मान योजना विवादों में भी रही है। इस योजना में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। कई मामलों में इस योजना का लाभ पुरुष भी लेते हुए पकड़े गए, जिसके बा उनपर कार्रवाई की गई है। कई महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें इस योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है।
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर