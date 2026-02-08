मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थियों को मिलेगा 20 हजार का लोन, कैसे करें आवेदन

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़maiyan samman yojana beneficiaries will get 20 thousand loan how to apply
संक्षेप:

Feb 08, 2026 07:57 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड सरकार ‘मंईयां’ लाभुकों को स्वरोजगार के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। वित्त मंत्री इसके लिए ‘मुख्यमंत्री मंईयां उद्यम योजना’ लाने जा रहे हैं। इसके तहत मंईयां योजना की सभी लाभुकों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से एकमुश्त 20 हजार रुपये लोन दिया जाएगा। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान बनाई गई है।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को इसको लेकर राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व अन्य बैंकों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक की। बैकों ने इस योजना को लेकर सहमति जताई। अब वित्त विभाग बैंकों के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मानदंड तय करेगा।

सूत्रों का कहना है कि अब इसे राज्य सरकार के बजट में पेश किया जाएगा। इसके बाद अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर आठ मार्च को शुरुआत की जाएगी। फिलहाल तय किया गया है कि ‘मंईयां’ सम्मान के 45 वर्ष तक के लाभुकों को आसान आवेदन प्रक्रिया से लोन दिया जाएगा। लोन की राशि पांच साल में आसान किस्तों में वापस ली जा सकती है, ताकि ‘मंईयां’ के 50 साल पूरा होने पर यदि योजना की लाभुक बाहर जाती हैं तो लोन रिकवरी का झंझट नहीं रहे।

सरल आवेदन प्रक्रिया से लोन

लोन के लिए सरल आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लाभुकों को केवल आधार कार्ड और पिछले छह माह का बैंक खाते का विवरण देना होगा। ऋण दस्तावेजों के लिए मात्र ₹एक रुपए के रेवेन्यू स्टैंप का उपयोग करने का प्रावधान रह सकता है। बैंकों में ‘मंईयां ऋण डेस्क’ स्थापित होंगे, जहां आवेदन के सात दिनों के अंदर लोन स्वीकृत होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी मंईयां को लोन की प्रक्रिया समझाएंगी।

ऋण पोर्टल भी बनेगा

योजना के लिए एक विशेष ‘मंईयां ऋण पोर्टल’ विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से ऋण वितरण, भुगतान स्थिति और ऋण अपग्रेड की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी। इसमें प्रशासनिक भूमिका को न्यूनतम रखते हुए बैंकों को ही पात्रता सत्यापन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी लाभार्थियों को व्यवसाय चयन और प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। महिलाएं मनिहारी दुकान, सिलाई केंद्र, मशरूम उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण और पशुपालन जैसे कार्य शुरू कर सकेंगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
