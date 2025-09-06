मंईयां सम्मान योजना से कटा 4.5 लाख महिलाओं का नाम, 2 जिलों में बढ़ा भी; क्या है वजह

झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस योजना से करीब साढ़े चार लाख महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। प्रशासन ने इसकी वजह भी बताई है।

झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के के अनुसार, इस योजना से करीब साढ़े चार लाख महिला लाभुकों का नाम हटाया गया है। हालांकि, झारखंड के दो जिले ऐसे हैं, जहां महिला लाभुकों की संख्या बढ़ी भी है। महिला लाभुकों के नाम हटाने की वजहें भी सामने आई हैं। आइए जानते हैं प्रशासन ने क्यों साढ़े चार लाख महिलाओं के नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर कर दिए हैं।

क्यों हटाए गए नाम झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत में करीब 55 लाख 10 हजार थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50 लाख 65 हजार रह गई है। इस तरह कुल 4 लाख 54 हजार महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर किए गए हैं। प्रशासन ने इन महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर करने अलग-अलग वजहें बताई हैं। प्रशासन के अनुसार, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई है, उनका नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनकी आधार कार्ड की सीडिंग नहीं हो पाई थी, उनके नाम भी मंईयां सम्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। इसमें कई ऐसी लाभुक भी थीं, जिनकी अब मौत हो चुकी है। ऐसी लाभुकों का नाम भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।

इन दो जिलों में बढ़े मंईयां सम्मान योजना के लाभुक एक ओर जहां पूरे झारखंड के अलग-अलग जिलों में मंईयां सम्मान योजना का लाभुकों की संख्या घटी है, वहीं दो जिले ऐसे हैं जहां इस योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ी भी है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, सिमडेगा में 2979 लाभुकों की संख्या बढ़ी है, जबकि कोडरमा में 6160 लाभुकों की संख्या बढ़ी है।