सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकता... छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोड़ी चुप्पी
सीएम सोरेन ने कहा, ‘बहुत सारी गतिविधियां अभी चल रही हैं और जिस तरीके से जांच टीम सक्रिय है, कहीं पर भी किसी भी तरह की गलतियां हुई हों या हो रही हों, उन सभी चीजों का खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीजें सामने आने के बाद सरकार का निर्णय भी सामने आएगा।’
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में बीते कई दिनों से जारी आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों के प्रति उनकी सरकार संवेदनशील है और परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच को लेकर उनकी सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है और युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों की जांच कर रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, उसको ठीक करके ही दम लेते हैं।
इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने लिखा, 'यह न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है। जिस समस्या की पीछे हम पड़ते हैं उसे ठीक करके ही दम लेते हैं। संवैधानिक दायरों के तहत मेरे युवा साथियों को न्याय मिल कर रहेगा.....।'
'इस सरकार के आंख, कान और नाक भी हैं…'
सोरेन ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वह युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, ‘आपको पता है मैंने पहले भी कहा है कि इस सरकार के आंख भी हैं, कान भी हैं, संवेदनशीलता भी हैं और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे साथ तो विशेष रूप से ये जरूर है कि एकबार हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, तो उसको ठीक करके ही दम लेते हैं, और यही हम लोगों का उद्देश्य भी रहा है।’
अभ्यर्थी कर रहे उच्च स्तरीय जांच की मांग
सोरेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। ये अभ्यर्थी 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच झारखंड से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र समिति से कराई जाए।
सोरेन ने रांची में संवाददाताओं से कहा, 'युवाओं की मांगों और सवालों के समाधान से जुड़े फैसले पूरी गंभीरता और बारीकी से जांच के बाद उचित समय पर घोषित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि प्रदर्शनकारी इससे आश्वस्त होंगे।'
'हर पहलू से मामले की जांच कर रही एजेंसियां'
सोरेन ने जांच का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां कथित अनियमितताओं के हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'जिस तरह जांच टीम सक्रिय है, जहां भी किसी तरह की गलती हुई है या हो रही है, उन सभी चीजों की गहन जांच की जा रही है और सब कुछ सामने आने के बाद सरकार के फैसले भी निश्चित रूप से सामने आएंगे।'
छात्रों को शक- मामले को रफा-दफा कर रही सरकार
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपकर मामले को "रफा-दफा" करने की कोशिश की है। इससे पहले उन्होंने कथित भर्ती घोटाले में बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन का दावा करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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