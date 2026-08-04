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सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकता... छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोड़ी चुप्पी

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
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सीएम सोरेन ने कहा, ‘बहुत सारी गतिविधियां अभी चल रही हैं और जिस तरीके से जांच टीम सक्रिय है, कहीं पर भी किसी भी तरह की गलतियां हुई हों या हो रही हों, उन सभी चीजों का खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीजें सामने आने के बाद सरकार का निर्णय भी सामने आएगा।’

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में बीते कई दिनों से जारी आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों के प्रति उनकी सरकार संवेदनशील है और परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच को लेकर उनकी सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है और युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों की जांच कर रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, उसको ठीक करके ही दम लेते हैं।

इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने लिखा, 'यह न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है। जिस समस्या की पीछे हम पड़ते हैं उसे ठीक करके ही दम लेते हैं। संवैधानिक दायरों के तहत मेरे युवा साथियों को न्याय मिल कर रहेगा.....।'

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'इस सरकार के आंख, कान और नाक भी हैं…'

सोरेन ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वह युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, ‘आपको पता है मैंने पहले भी कहा है कि इस सरकार के आंख भी हैं, कान भी हैं, संवेदनशीलता भी हैं और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे साथ तो विशेष रूप से ये जरूर है कि एकबार हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, तो उसको ठीक करके ही दम लेते हैं, और यही हम लोगों का उद्देश्य भी रहा है।’

अभ्यर्थी कर रहे उच्च स्तरीय जांच की मांग

सोरेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। ये अभ्यर्थी 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच झारखंड से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र समिति से कराई जाए।

सोरेन ने रांची में संवाददाताओं से कहा, 'युवाओं की मांगों और सवालों के समाधान से जुड़े फैसले पूरी गंभीरता और बारीकी से जांच के बाद उचित समय पर घोषित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि प्रदर्शनकारी इससे आश्वस्त होंगे।'

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'हर पहलू से मामले की जांच कर रही एजेंसियां'

सोरेन ने जांच का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां कथित अनियमितताओं के हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'जिस तरह जांच टीम सक्रिय है, जहां भी किसी तरह की गलती हुई है या हो रही है, उन सभी चीजों की गहन जांच की जा रही है और सब कुछ सामने आने के बाद सरकार के फैसले भी निश्चित रूप से सामने आएंगे।'

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छात्रों को शक- मामले को रफा-दफा कर रही सरकार

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सीआईडी को जांच सौंपकर मामले को "रफा-दफा" करने की कोशिश की है। इससे पहले उन्होंने कथित भर्ती घोटाले में बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन का दावा करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की थी।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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