झारखंड हाई कोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस, महेश सोनक लेंगे तरलोक सिंह की जगह

संक्षेप: बांबे हाईकोर्ट के दूसरे वरीयतम जज जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक झारखंड हाईकोर्ट के नए जीफ जस्टिस बनाए गए हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं।

बांबे हाईकोर्ट के दूसरे वरीयतम जज जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक झारखंड हाईकोर्ट के नए जीफ जस्टिस बनाए गए हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आठ जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस सोनक चीफ जस्टिस होंगे।

जस्टिस सोनक को अक्तूबर 1988 में उन्हें महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। इसके बाद उन्होंने बांबे हाईकोर्ट की पणजी पीठ में सिविल व संवैधानिक कानून, श्रम एवं सेवा कानून, पर्यावरण कानून, वाणिज्यिक एवं कर कानून, कंपनी कानून तथा जनहित याचिकाओं के क्षेत्र में व्यापक प्रैक्टिस की। विधिक करियर के दौरान वे केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थाई अधिवक्ता, राज्य सरकार के लिए विशेष अधिवक्ता व निगमों के लिए कानूनी सेवाएं दीं। प्रदान कर चुके हैं। उनकी विधिक दक्षता और अनुभव को देखते हुए 21 जून 2013 को उन्हें बांबे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।