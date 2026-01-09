Hindustan Hindi News
झारखंड हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, महेश शरदचंद्र सोनक को राज्यपाल ने दिलाई शपथ

संक्षेप:

झारखंड हाई कोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। शुक्रवार को महेश शरदचंद्र सोनक ने चीफ जस्टिस की शपथ ली। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौके पर मौजूद रहे।

Jan 09, 2026 11:33 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को झारखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रवींद्रनाथ महतो, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश आदि उपस्थित रहे।

