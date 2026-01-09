Hindi Newsझारखंड न्यूज़mahesh sharadchandra sonak takes oath as new chief justice of jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, महेश शरदचंद्र सोनक को राज्यपाल ने दिलाई शपथ
झारखंड हाई कोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। शुक्रवार को महेश शरदचंद्र सोनक ने चीफ जस्टिस की शपथ ली। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौके पर मौजूद रहे।
Jan 09, 2026
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को झारखण्ड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रवींद्रनाथ महतो, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश आदि उपस्थित रहे।
