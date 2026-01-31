महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, सरकार बनाएगी पर्यटन ब्रांड एंबेसडर
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को झारखंड सरकार पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड एंबेसडर बनाने की तैयारी में है। हाल ही में एमएस धोनी और सीएम हेमंत सोरेन की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को झारखंड सरकार पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड एंबेसडर बनाने की तैयारी में है। पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। पर्यटन को लेकर धौनी जल्द ही जागरूक करते नजर आ सकते हैं। बता दें कि बीते साल मंत्री सुदिव्य और धौनी में शिष्टाचार मुलाकात के बाद से ही ब्रांड एंबेसडर बनाने की चर्चा होने लगी थी।
हाल ही में हुई थी CM हेमंत सोरेन से अचानक मुलाकात
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली रवाना हुईं। उनके साथ गुरुवार शाम विधायक कल्पना सोरेन भी गईं हैं। एयरपोर्ट तक मुख्यमंत्री भी गए। इस बीच मुख्यमंत्री की भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी से मुलाकात हुई। हेमंत ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीर अपलोड कर लिखा ‘माही से अचानक मिलना हुआ।’