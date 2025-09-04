magzine house guard killed in jharkhand kodarama झारखंड में मैगजीन हाउस के गार्ड का मर्डर, करमा पर्व मनाने के बाद पहुंचे थे ड्यूटी पर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़magzine house guard killed in jharkhand kodarama

झारखंड में मैगजीन हाउस के गार्ड का मर्डर, करमा पर्व मनाने के बाद पहुंचे थे ड्यूटी पर

झारखंड के कोडरमा जिले में मैगजीन हाउस के गार्ड की हत्या कर दी गई। वह करमा पर्व मनाकर ड्यूटी पर आए थे। हत्या करने के बाद आरोपी वाहन भी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास के सभी चौराहों पर लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, कोडरमाThu, 4 Sep 2025 03:00 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में मैगजीन हाउस के गार्ड का मर्डर, करमा पर्व मनाने के बाद पहुंचे थे ड्यूटी पर

झारखंड के कोडरमा जिले में मैगजीन हाउस के गार्ड की हत्या कर दी गई। वह करमा पर्व मनाकर ड्यूटी पर आए थे। हत्या करने के बाद आरोपी वाहन भी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास के सभी चौराहों पर लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है।

कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड स्थित नवलशाही थाना क्षेत्र के पुरनाडीह पंचायत स्थित नवादा में बीती रात मैगजीन हाउस के गार्ड की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 65 साल के कैलाश दास के रूप में हुई है। वह उसी गांव के निवासी थे।

कैलाश दास के परिजनों के अनुसार बुधवार की रात करमा पर्व मनाने के बाद घरवालों ने उन्हें रोजाना की तरह ड्यूटी पर भेजा था। बताया गया कि मैगजीन हाउस की चाबी वाहन चालक सह धनबाद निवासी श्याम कुमार के पास थी। कैलाश दास ने उससे चाबी लेकर ड्यूटी ज्वाइन की थी।

वहां मौजूद मैगजीन हाउस के अन्य गार्ड के अनुसार, रात करीब 11 से 12 बजे के बीच श्याम मैगजीन हाउस पहुंचा और गेट खोलने के लिए आवाज लगाई। इस दौरान कैलाश को नींद लग गई होगी। इसलिए अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इधर, श्याम लगातार गेट खोलने की आवाज लगा रहा था और गेट पीट रहा था।

काफी देर बाद जब कैलाश की नींद खुली तो उसने गेट खोला। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि इस दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसे वहां मौजूद अन्य लोगों ने शांत करा दिया और सभी सोने चले गए। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान मौका पाकर श्याम ने कैलाश दास के साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी और मैगजीन हाउस का वाहन लेकर वहां से फरार हो गया।

घटनास्थल से ईंट के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नवलशाही थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे हुए हैं। नवलशाही थाना प्रभारी ने हिन्दुस्तान को बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही प्रतीत होता है। आरोपी वाहन भी लेकर फरार है। फिलहाल सभी चौराहों पर लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है। कुछ अपटेड होते ही अधिक जानकारी दी जाएगी।