रांची के बाद लखनऊ को दहलाने की थी प्लानिंग, RSS कार्यालय पर हमले के आरोपी ने किया बड़ा खुलासा
रांची में आरएसएस कार्यलय पर हमला करने वाले आरोपियों में से एक ने बड़ा खुलासा किया है। अमन अंसारी ने बताया कि रांची के बाद लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। इसके निर्देश पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी दे रहा था।
रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि रांची के बाद लखनऊ में भी बड़े धमाके की तैयारी थी। पाकिस्तानी हैंडलर शाहबाज आलम उर्फ भट्टी और दुबई के आवेश राजपूत उर्फ राणा ने रांची से गिरफ्तार तीनों संदिग्धों को लखनऊ में धमाके का टास्क दिया था। इसका खुलासा गिरफ्तार लोहरदगा के अमन अंसारी ने पुलिस की पूछताछ में किया है। अमन ने बयान दिया है कि वीडियो कॉल के माध्यम से भट्टी और राणा उसके संपर्क में थे।
रांची में संघ कार्यालय में हमले से पहले राणा ने तीनों को आदेश दिया था कि वे संघ कार्यालय में हमला करने के बाद सीधे कानपुर पहुंचें। वहां से ट्रेन या फिर बस से लखनऊ पहुंचें। वहां उन्हें बड़ा काम दिया जाएगा। राणा के कहने पर 17 जून को आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका। इसके बाद 17 जून की दोपहर अमन और सैफ कानपुर के लिए निकल गए। हालांकि दोनों को कोडरमा के आगे गझंडी स्टेशन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
पाक हैंडलर ने भेजा था संघ कार्यालय का लोकेशन
रांची पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आयी है कि पाकिस्तानी हैंडलर भट्टी और राणा ने संदिग्ध अमन समेत अन्य को रांची के संघ दफ्तर पर बम फेंककर आग लगाने का टास्क दिया था। भट्टी और राणा ने अमन के मोबाइल पर 15 जून को संघ कार्यालय का लोकेशन और उसकी तस्वीर भेजी थी।
हमला करने पर मिलने थे कुल डेढ़ लाख
अमन ने पूछताछ में यह भी बताया कि राणा और भट्टी ने आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने के एवज में प्रत्येक संदिग्ध को 50-50 हजार रुपए देने आश्वासन दिया था। कहा था कि काम पूरा होने के बाद उन्हें राशि दी जाएगी। इसी योजना को सफल बनाने के लिए 16 जून को रांची निवासी सायम सुजान से अमन अंसारी ने फोन पर बात कर 50 हजार रुपए देने की बात कही। इसी पर भी सायम तैयार हो गया।
पुलिस की जांच में यह बात पहले सामने आ चुकी है कि पाक हैंडलर ने अमन अंसारी के मोबाइल पर रांची के निवारणपुर स्थित संघ दफ्तर का फोटो और लोकेशन भेजकर घटना को अंजाम देने को कहा था।
शहजाद भट्टी चलाता है कट्टपंथियों का 333 ग्रुप
टिकटॉक से सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और फिर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला पाकिस्तान का शाहजाद भट्टी कट्टरपंथी युवाओं का नेटवर्क चला रहा है। वह 2018 के बाद पाकिस्तान में टिकटॉक के क्रेज का फायदा उठा चर्चा में आया। धर्म, राष्ट्रवाद व विवादों पर वीडियो बनाकर फॉलोअर्स जुटाए। वह 333 ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर कट्टपंथियों का ग्रुप बना रखा है। हालांकि भट्टी का दावा है कि यह कोई गैंग नहीं बल्कि उसका पर्सनल कोड है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक यह 333 असल में युवाओं को गुमराह करने और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलने का एक नेटवर्क बन चुका है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और गुजरात से 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भट्टी के बारे में एजेंसियों को कई जानकारी मिली थी। ये सभी आरोपी दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली-सोनीपत हाईवे पर एक लोकप्रिय भोजनालय और हरियाणा में एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले की साजिश रच रहे थे।
लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती और फिर दुश्मनी
शाहजाद भट्टी की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू जेल में बंद भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका कथित संबंध रहा था। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी और बिश्नोई के करीबी जीशान अख्तर के साथ भी भट्टी के तार जुड़े। हालांकि, पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिश्नोई द्वारा पाकिस्तान विरोधी बयान दिए जाने पर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई।
आईएसआई से कनेक्शन और रेडिकलाइजेशन का ऑनलाइन मॉडल
सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि भट्टी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। वह भारत के अलग-अलग राज्यों में बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें कट्टरपंथी बना रहा है। महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने हाल ही में 40 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लोगों से पूछताछ की, जिससे भट्टी के काम करने के तरीके का पता चला था।
कैसे विदेश में बैठकर युवाओं को जोड़ता है
भट्टी व उसके लोग सोशल मीडिया पर सिस्टम या प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने वाले युवाओं को ट्रैक करते हैं। इन परेशान और बेरोजगार युवाओं को समस्याओं के समाधान और पैसों का लालच दिया जाता है। शुरुआत में उनका भरोसा और इरादा परखने के लिए छोटे-छोटे और कम जोखिम वाले काम सौंपा जाता है। पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद, उन्हें एक अलग ग्रुप में डालकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
एजेंसियों के रडार पर भट्टी
शाहजाद भट्टी भारतीय एजेंसियों के रडार पर मार्च 2024 में आया, जब उसने पंजाब के जालंधर में एक इन्फ्लुएंसर के घर के बाहर ग्रेनेड हमला करवाया था। वर्तमान में भट्टी के खिलाफ दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में एक दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। एनआईए ने भी उसके खिलाफ भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। भट्टी फिलहाल यूएई या खाड़ी देशों में बैठकर अपना यह नेटवर्क चला रहा है।
लोहरदगा में अमन और सैफ के घर पहुंची एटीएस
लोहरदगा। रांची में संघ कार्यालय पर पेट्रोल पंप से हमले का आरोपी अमन अंसारी उर्फ गोलू और सैफ अंसारी के लोहरदगा स्थित घर पर शुक्रवार को स्थानीय पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची। यहां जांच टीम घंटों छानबीन की। टीम ने आसपास के लोगों से भी दोनों की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। हालांकि, इस संबंध में अफसरों ने कुछ भी बताने से परहेज किया।
हथियार लाने ट्रेन से पंजाब गया था अमन अंसारी
अमन ने पुलिस को बताया कि वह राणा के कहने पर आठ जून को पंजाब के लिए ट्रेन से निकला। लेकिन, ट्रेन में उनका मोबाइल लेकर एक यात्री डाल्टनगंज में उतर गया था। जिसे फोन कर स्टेशन पर बुलाकर वह अपना मोबाइल लिया और फिर 10 जून को पंजाब पहुंचा। 11 जून को अमृतसर में बीर नामक एक व्यक्ति पहुंचा और उसे गांजा दिया। इसी दौरान राणा ने वीडियो कॉल के माध्यम से उससे बात की और कहा कि हथियार नहीं मिला है और उसे भेज दिया। इसके बाद वह लोहरदगा लौट गया। इस एवज में उन्हें दस हजार रुपए भी दिया गया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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