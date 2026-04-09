LPG के पेंडिंग ऑर्डर पर मंत्री ने दिए सख्त निर्दश, 10 दिन की डेडलाइन तय; किन्हें मिलेंगे एक्स्ट्रा सिलेंडर?
राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने गुरुवार को इस सिलसिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारियों, गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को कहा है कि राज्य सरकार 10 दिनों के भीतर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करेगी। अंसारी ने यह भी कहा कि राज्य में शादी समारोहों और धार्मिक आयोजनों के लिए अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही अंसारी ने एकबार फिर यह स्पष्ट किया कि राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है।
राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने गुरुवार को इस सिलसिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारियों, गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
7-10 दिनों की डेडलाइन
अंसारी ने ‘रांची में एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के कुल 84,516 ऑर्डर पेंडिंग हैं, जबकि जमशेदपुर में यह संख्या 55,118 और धनबाद में 50,313 है। मैंने संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई की स्थिति 7-10 दिनों के भीतर सामान्य हो जानी चाहिए और सभी पेंडिंग ऑर्डर पूरे किए जाने चाहिए।’
पेंडिंग डिलीवरी को तुरंत क्लियर करने के निर्देश
मंत्री ने यह भी कहा कि लापरवाही या देरी के लिए दोषी पाई जाने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिलों में प्राथमिकता के आधार पर पेंडिंग डिलीवरी को तुरंत क्लियर करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा, ‘हमने शादी समारोहों और विशेष धार्मिक आयोजनों के लिए अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर (तीन तक) देने का भी फैसला लिया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक आवेदन देना होगा।’
एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
अंसारी ने सख्त चेतावनी दी कि अगर कहीं भी सड़क पर अवैध या अनियमित तरीके से सिलेंडर की डिलीवरी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यही भी कहा कि जनता घबराए न सभी को डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी।
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