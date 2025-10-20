बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव; झारखंड में इस तारीख को मौसम रहेगा खराब, किन जिलों में बारिश?
संक्षेप: झारखंड में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर एरिया का असर झारखंड पर भी नजर आ सकता है। झारखंड के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है।
मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इसका असर झारखंड के विभिन्न हिस्सों पर देर से नजर आएगा। मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को झारखंड के कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है।
24 अक्टूबर को झारखंड में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, खुंटी, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की मानें तो 24 अक्टूबर को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसके अलावा झारखंड के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्यत: साफ रहने का अनुमान जताया है। दिवाली के दिन भी झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है।
उक्त वेदर सिस्टम के चलते 20 से 24 अक्टूबर के दौरान ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में वज्रपात के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई है। हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 21 से 23 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश और विदर्भ के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं 20 से 24 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।