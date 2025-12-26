Hindi Newsझारखंड न्यूज़lover shot girlfriend and himself in ranchi died
रांची सनकी प्रेमी की खौफनाक वारदात! प्रेमिका को गोली मारी फिर खुद को भी उड़ाया; 1 की मौत
संक्षेप:
रांची में एक सनकी प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को भी उड़ा लिया। इस घटना में युवक की मौत हो गई।
Dec 26, 2025 10:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के खलारी इलाके में एक सनकी युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका को गोली मारने के बाद युवक ने अपने घर गया और खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।