रांची सनकी प्रेमी की खौफनाक वारदात! प्रेमिका को गोली मारी फिर खुद को भी उड़ाया; 1 की मौत

संक्षेप:

रांची में एक सनकी प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को भी उड़ा लिया। इस घटना में युवक की मौत हो गई।

Dec 26, 2025 10:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के खलारी इलाके में एक सनकी युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका को गोली मारने के बाद युवक ने अपने घर गया और खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

