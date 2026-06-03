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नहीं हुई प्रेमी से बात तो चढ़ गई टावर पर, रांची में नाबालिग प्रेमी को बुलाने पर ही नीचे उतरी प्रेमिका

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के सिकिदिरी थाना के हेसातू में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब तीन घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे नाबालिग अचानक टावर पर चढ़ गई और ऊपर बैठकर गुमसुम रही।

नहीं हुई प्रेमी से बात तो चढ़ गई टावर पर, रांची में नाबालिग प्रेमी को बुलाने पर ही नीचे उतरी प्रेमिका

रांची के सिकिदिरी थाना क्षेत्र के हेसातू में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब तीन घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे नाबालिग अचानक टावर पर चढ़ गई और ऊपर बैठकर गुमसुम रही। परिजन, ग्रामीण और सिकिदिरी थाना प्रभारी बम शंकर यादव लगातार उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। करीब दो घंटे तक वह टावर पर बैठी रही और नीचे उतरने से इनकार करती रही। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। बाद में नाबालिग ने एक नाबालिग लड़के का नाम लेकर उसे बुलाने की जिद की।

मोबाइल खराब होने से टूटा प्रेमी से प्रेमिका का संपर्क

टावर से नीचे उतरने के बाद नाबालिग ने बताया कि वह एक नाबालिग युवक से प्रेम करती है। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन पिछले करीब डेढ़ महीने से युवक का फोन बंद था। इससे वह परेशान थी। युवक ने पुलिस को बताया कि उसका मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि नाबालिग ऐसा कदम उठा लेगी।

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टावर की सुरक्षा व्यवस्था पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल

घटना के बाद ग्रामीणों ने मोबाइल टावर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि टावर की घेराबंदी पर्याप्त ऊंची नहीं है और वहां निगरानी की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते नाबालिग को नहीं उतारा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने टावर की घेराबंदी मजबूत करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

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3 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा

● 02 घंटे तक टावर पर प्रेमी को बुलाने के लिए बैठी रही नाराज नाबालिग प्रेमिका

● 2026 में दोनों एकसाथ मैट्रिक परीक्षा हुए हैं उत्तीर्ण, उसी समय से दोनों में होती थी बात

● टावर पर चढ़ने की घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने टावर की सुरक्षा की मांग की

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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