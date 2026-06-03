नहीं हुई प्रेमी से बात तो चढ़ गई टावर पर, रांची में नाबालिग प्रेमी को बुलाने पर ही नीचे उतरी प्रेमिका
रांची के सिकिदिरी थाना के हेसातू में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब तीन घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे नाबालिग अचानक टावर पर चढ़ गई और ऊपर बैठकर गुमसुम रही।
रांची के सिकिदिरी थाना क्षेत्र के हेसातू में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब तीन घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे नाबालिग अचानक टावर पर चढ़ गई और ऊपर बैठकर गुमसुम रही। परिजन, ग्रामीण और सिकिदिरी थाना प्रभारी बम शंकर यादव लगातार उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। करीब दो घंटे तक वह टावर पर बैठी रही और नीचे उतरने से इनकार करती रही। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। बाद में नाबालिग ने एक नाबालिग लड़के का नाम लेकर उसे बुलाने की जिद की।
मोबाइल खराब होने से टूटा प्रेमी से प्रेमिका का संपर्क
टावर से नीचे उतरने के बाद नाबालिग ने बताया कि वह एक नाबालिग युवक से प्रेम करती है। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन पिछले करीब डेढ़ महीने से युवक का फोन बंद था। इससे वह परेशान थी। युवक ने पुलिस को बताया कि उसका मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि नाबालिग ऐसा कदम उठा लेगी।
टावर की सुरक्षा व्यवस्था पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल
घटना के बाद ग्रामीणों ने मोबाइल टावर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि टावर की घेराबंदी पर्याप्त ऊंची नहीं है और वहां निगरानी की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते नाबालिग को नहीं उतारा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने टावर की घेराबंदी मजबूत करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
3 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा
● 02 घंटे तक टावर पर प्रेमी को बुलाने के लिए बैठी रही नाराज नाबालिग प्रेमिका
● 2026 में दोनों एकसाथ मैट्रिक परीक्षा हुए हैं उत्तीर्ण, उसी समय से दोनों में होती थी बात
● टावर पर चढ़ने की घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने टावर की सुरक्षा की मांग की
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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