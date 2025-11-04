झारखंड में प्रेमी ने रेत डाला अपनी नाबालिग गर्भवती गर्लफ्रेंड का गला, वजह को लेकर यह बोली पुलिस
झारखंड के गुमला जिले से एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, यहां पर मंगलवार को एक 19 वर्षीय युवक ने अपनी नाबालिग गर्भवती प्रेमिका की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रायडीह थाना क्षेत्र के पुराना रायडीह गांव में हुई। उन्होंने बताया कि मृतक लड़की मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और गर्भवती थी, हालांकि फिलहाल हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है।
जिले के सिविल सर्जन डॉ. शंभू एन चौधरी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पीड़िता का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। वह लगभग पांच महीने की गर्भवती थी। उधर रायडीह थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव ने घटना को लेकर कहा कि, 'यह घटना आज सुबह पुराना रायडीह गांव में हुई। मृतका नाबालिग थी और गर्भवती थी। उसकी हत्या उसके प्रेमी सुमन यादव (19) ने की। आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसका गला रेत दिया। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है।'
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और बताया है कि उसने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया और अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हत्या के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है।