शादी से इनकार करने पर प्रेमिका की हत्या, जमशेदपुर में प्रेमी ने भी कर लिया सुसाइड
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने खुद भी सुसाइड कर लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पोटका पुलिस थाने में चौकीदार ज्योतिका हेमब्रम (25) हाटा-जादूगोड़ा रोड पर छोटा सिकड़ी के निकट ड्यूटी पर थीं, तभी गणेश मांझी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि गणेश ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया।
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि उसने उसके प्रेमी को संदिग्ध के रूप में पहचान लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। इसने बताया कि जब पुलिस उस तक पहुंची, तो मांझी का शव छत से लटका हुआ मिला।
इस मामले की जानकारी देते हुए पोटका पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने कहा कि ज्योति ने अप्रैल में चौकीदार के रूप में काम शुरू किया था। उसके गणेश के साथ संबंध थे, लेकिन बाद में उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसे घटना का कारण माना जा रहा है। वह बेरोजगार था और उस पर नौकरी छोड़कर घर पर रहने का दबाव डाल रहा था और ऐसा करने से उसने मना कर दिया था।