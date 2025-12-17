शादी से इनकार करने पर प्रेमिका की हत्या, जमशेदपुर में प्रेमी ने भी कर लिया सुसाइड

संक्षेप: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने खुद भी सुसाइड कर लिया।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने खुद भी सुसाइड कर लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पोटका पुलिस थाने में चौकीदार ज्योतिका हेमब्रम (25) हाटा-जादूगोड़ा रोड पर छोटा सिकड़ी के निकट ड्यूटी पर थीं, तभी गणेश मांझी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि गणेश ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया।

इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि उसने उसके प्रेमी को संदिग्ध के रूप में पहचान लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। इसने बताया कि जब पुलिस उस तक पहुंची, तो मांझी का शव छत से लटका हुआ मिला।