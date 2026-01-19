Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़lover killed girl friend in ranchi after giving alcohol arrested
शादी का दबाव बना रही थी प्रेमिका, प्रेमी ने शराब पिलाकर मार डाला; रांची पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

शादी का दबाव बना रही थी प्रेमिका, प्रेमी ने शराब पिलाकर मार डाला; रांची पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

संक्षेप:

रांची के नगड़ी थाना इलाके से युवती का अपहरण कर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस ने उसके प्रेमी पीयूष कच्छप को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया।

Jan 19, 2026 08:19 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से युवती का अपहरण कर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस ने उसके प्रेमी पीयूष कच्छप को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार, प्रेम प्रसंग में शादी के दबाव से तंग आकर आरोपी ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर सरिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को बोरे में भरकर, पत्थर बांधकर स्वर्णरेखा नदी में फेंक दिया था।

वहीं हत्या में प्रयुक्त कार और मोबाइल जब्त कर लिया। नगड़ी थानेदार प्रवीण कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर को युवती अपने घर से लापता हो गई थी, इस संबंध में परिजनों ने 30 दिसंबर को युवती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एसएसपी के आदेश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच में पाया कि युवती का लालगुटवा निवासी पीयूष कच्छप से लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को शनिवार को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर बीआईटी मेसरा थाना क्षेत्र के रूदिया पुल के पास स्वर्णरेखा नदी से शव बरामद किया।

आरोपी ने बताया कि उसने युवती को दलादली के पास बुलाकर अपनी कार में बैठाकर शराब पिलाई। नशे में धुत होने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। शव को नदी में ठिकाने लगाने के बाद, पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती का मोबाइल रास्ते में फेंक दिया और उसकी स्कूटी धुर्वा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास लावारिस छोड़ दी थी।

Jharkhand News
