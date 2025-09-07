गढ़वा में खौफनाक घटना, प्रेमिका को चाकू से गोदकर मार डाला; खुद को भी मार ली गोली

गढ़वा जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार रात प्रेमी-प्रेमिका की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शनिवार को उनके परिजनों को सौंप दिया। उनका शव गढ़वा-शाहपुर सड़क पर परसाहा मोड़ के पास स्थित जंगल से बरामद किया गया है।

झारखंड के गढ़वा जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार रात प्रेमी-प्रेमिका की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शनिवार को उनके परिजनों को सौंप दिया। उनका शव गढ़वा-शाहपुर सड़क पर परसाहा मोड़ के समीप स्थित जंगल से बरामद किया गया है। घटनास्थल से पिस्टल और चाकू भी बरामद किया गया। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात में मृतक सुमित चंद्रवंशी के परिजनों ने उन्हें बताया कि रात करीब 12 बजे एक महिला का फोन आया कि सुमित को गोली मारी गई है और उसने मुझे चाकू मारी है। उसके बाद उससे और बात नहीं हो पाई।

जानाकारी मिलने के बाद परिवार वालों ने चैनपुर थाना पुलिस को दी। चैनपुर थाना पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग पार्टी को मामले का सत्यापन के लिए गढ़वा-शाहपुर रोड में भेजा गया। फोन का लोकेशन ट्रेस कर घटनास्थल की ओर पुलिस रवाना हुई। गढ़वा थाना क्षेत्र में घटनास्थल होने के कारण मामले की जानकारी उन्होंने तुरंत गढ़वा थाना पुलिस को दी। बाद में दोनों थाना की पुलिस संयुक्त रूप से खोजबीन करते हुए घटनास्थल तक पहुंचे। पुलिस ने वहां एक चादर बिछाया हुआ पाया। चादर पर कुछ सामान बिखरा हुआ था। वहीं दोनों शव पड़े थे।

जांच में घटनास्थल पर चाकू और पिस्टल भी मिला। शव और वहां मौजूद चाकू और पिस्टल को गढ़वा पुलिस ने कब्जे में ले ली। इर क्षेत्र के लोगों ने बताया कि मृतक व महिला रिश्तेदार थे। सुमित और कृति के बीच प्रेम-प्रसंग था। परिजनों ने बताया कि कृति की एक बहन की शादी सुमित के गांव में हुई है। गांव आने जाने के क्रम में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। उधर परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह सुमित अपने घर से पैदल निकला था।

रास्ते में उसकी मुलाकात बड़े भाई अमित से हुई। जब अमित ने उससे पूछा कि कहां जा रहे हो तो उसने टालते हुए कहा कि बस ऐसे ही घूम रहा हूं। उसके कुछ देर बाद उसने अपने भतीजे को फोन कर बाइक लेकर चैनपुर बुलाया। वहां से सुमित, कृति को लेकर भतीजा गढ़वा की ओर चल पड़े। रास्ते में तहले पुल के पास सुमित ने अपने भतीजे को वापस जाने को कह दिया। उसके बाद उसका भतीजा बाइक लेकर लौट गया।