पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक घटना, ट्रेन के आगे कूद गया प्रेमी जोड़ा; मौत

संक्षेप: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के धालभूमगढ़ में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों का शव शुक्रवार सुबह कोकपाड़ा एवं धालभूमगढ़ स्टेशनों के बीच रेल ट्रैक से बरामद हुआ है।

Sat, 25 Oct 2025 06:57 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के धालभूमगढ़ में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों का शव शुक्रवार सुबह कोकपाड़ा एवं धालभूमगढ़ स्टेशनों के बीच रेल ट्रैक से बरामद हुआ। फिलहाल, पुलिस घटना की जांच कर रही है।

प्रेमी गणेश मुर्मू (35 वर्ष) धालभूमगढ़ के बाबाईदा और प्रेमिका जोबारानी किस्कू (29 वर्ष) मुसाबनी के सड़कघुटू गांव के रहनेवाले थे। आशंका जतायी जा रही है कि युवती शादीशुदा थी, क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर लगा था। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि उसने गणेश से शादी की थी या किसी और से। खुदकुशी के कारण का पता भी चल पाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा। साथ ही दोनों मृतकों के परिजन से जानकारी लेने के लिए संपर्क कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या लग रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
