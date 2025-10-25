पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक घटना, ट्रेन के आगे कूद गया प्रेमी जोड़ा; मौत

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के धालभूमगढ़ में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों का शव शुक्रवार सुबह कोकपाड़ा एवं धालभूमगढ़ स्टेशनों के बीच रेल ट्रैक से बरामद हुआ। फिलहाल, पुलिस घटना की जांच कर रही है।

प्रेमी गणेश मुर्मू (35 वर्ष) धालभूमगढ़ के बाबाईदा और प्रेमिका जोबारानी किस्कू (29 वर्ष) मुसाबनी के सड़कघुटू गांव के रहनेवाले थे। आशंका जतायी जा रही है कि युवती शादीशुदा थी, क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर लगा था। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि उसने गणेश से शादी की थी या किसी और से। खुदकुशी के कारण का पता भी चल पाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा। साथ ही दोनों मृतकों के परिजन से जानकारी लेने के लिए संपर्क कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या लग रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।