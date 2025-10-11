lover boy killed in dhanbad while meeting girlfriend धनबाद में खौफनाक घटना! प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को घरवालों ने मार डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़lover boy killed in dhanbad while meeting girlfriend

धनबाद में खौफनाक घटना! प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को घरवालों ने मार डाला

झारखंड के धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने आए युवक को धारदार हथियार से हमलाकर मार डाला।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादSat, 11 Oct 2025 09:10 AM
धनबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में कपिल कुमार राय (32 वर्ष) की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को प्रेमिका के घर में ही छिपाने का प्रयास किया गया। कपिल गुरुवार की रात से ही गायब था। हत्या का आरोप प्रेमिका के ही नाना गंगा ठाकुर पर लगा है। पुलिस ने गंगा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। वह रेलवे का रिटायर्ड कर्मी है। बाद में तोपचांची तथा हरिहरपुर पुलिस घटनास्थल पहुंच कर शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कपिल शादीशुदा है और उसका छह माह के एक पुत्र भी है।

धारदार हथियार से किया वार, गला भी घोंटा

कपिल के हाथ-पैर को बांधकर उस पर धारदार हथियार से वार किया गया है। शव की जांच करने पर पता चला कि पीछे गर्दन पर गहरा कटा हुआ है। पीठ पर कई जगह कटे के निशान हैं। प्रतीत होता है कि गला भी घोंटा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेरहमी से युवक की हत्या की गई है। शव की स्थिति देखकर लग रहा है कि हत्या में तीन-चार लोगो के शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त खून से सनी तलवार व अन्य हथियार जब्त किए हैं।

पुलिस को शव उठाने से रोका, आरोपी की बाइक फूंकी

कपिल राय गुरुवार की रात से ही गायब था। परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। तभी किसी बच्चे ने बताया कि कपिल गंगा ठाकुर के घर में बैठा है। इस दौरान गांव के कुछ युवक गंगा के घर में जबरन घुस गए। अंदर देखा कि कपिल का लहूलुहान शव पड़ा है। पुलिस को सूचना दी गई। शुक्रवार की दोपहर को पुलिस हरिहरपुर गांव पहुंची और घर की जांच की। घरवालों से पूछताछ के तुरंत बाद प्रेमिका के नाना गंगा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस शव का पंचनामा करने लगी तो परिजन समेत भारी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए। भारी बवाल शुरू हो गया। आक्रोशित लोगो ने मौके पर खड़ी गंगा की बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा। परिजन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दोपहर ढाई बजे जो बवाल शुरू हुआ, रात साढ़े नौ बजे तक जारी रहा। विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, हरिहरपुर मुखिया इरफान अंसारी, पंचायत समिति सदस्य शंकर पांडेय, जमराम महतो की टीम से मोतीलाल महतो भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने में मदद की। इसके बाद रात में ही पुलिस ने शव को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम होगा।