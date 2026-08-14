बंदूक और बारूद की दुनिया पर भारी पड़ा प्यार, महिला नक्सली की एक प्रेम कहानी ऐसी भी
बंदूक और बारूद की दुनिया में भी प्यार के फूल खिल सकते हैं। इसका एक उदाहरण झारखंड के नक्सलियों के बीच से आई है। वर्षों तक नक्सली संगठन के लिए काम करने वाली अनीता को जब प्यार हुआ तो संगठन के प्रति उसकी निष्ठा पर प्यार भारी पड़ने लगा। आखिरकार अनीता ने नकस्लवाद छोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
नक्सलियों की बंदूक और बारूद की दुनिया में रिश्तों की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने माओवादी दस्ते के भीतर के समीकरण को ही बदल दिया। वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाली नक्सली अनीता कयाम उर्फ नुनी को जब बीरेन उर्फ सागर सिंह से प्यार हुआ तो संगठन के प्रति उसकी निष्ठा कमजोर पड़ती चली गई। आखिरकार अनीता ने माओवादी दस्ता छोड़ दिया और बीरेन के लिए चांडिल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आई इस कहानी को नक्सलियों के कमजोर पड़ते नेटवर्क और दस्ते के भीतर के अंतर्विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है।
अयोध्या दस्ते में हुआ था बीरेन-मीरा का प्यार
पुलिस के गिरफ्तार नक्सलियों के स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार, बीरेन उर्फ सागर सिंह उर्फ रवि सिंह सरदार उर्फ छोटा विजय नीमडीह के टेंगाडीह टोला बेंगाडीह का रहने वाला है। वह भाकपा माओवादी के सब जोनल कमेटी सदस्य के रूप में काम कर चुका है। वर्ष 2007 में वह नक्सली दस्ते में शामिल हुआ और बाद में असीम मंडल उर्फ आकाश के संपर्क में आया। वर्ष 2011 के बाद वह राहुल और अरनब दास के अयोध्या दस्ते में चला गया। इस दौरान उसकी मुलाकात मीना पहाड़िया उर्फ मीरा उर्फ नेपू पहाड़िया से हुई। मीरा पुरुलिया के घाटबेड़ा-बलरामपुर क्षेत्र की रहने वाली है। दस्ते में साथ रहते-रहते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने संगठन के भीतर ही शादी कर ली। इसके बाद अयोध्या पहाड़ी में पुलिस अभियान के दौरान अरनब दास मारा गया, जबकि राहुल ने कोलकाता में पत्नी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बीरेन का संपर्क महाराज प्रमाणिक से हुआ और वह खूंटी ट्राईजंक्शन होते हुए सारंडा के उस नेटवर्क तक पहुंचा, जहां माओवादी संगठन का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो सक्रिय था।
सारंडा में मिले थे बीरेन और अनीता, बढ़ी नजदीकियां
सारंडा में बीरेन की मुलाकात पश्चिमी सिंहभूम के अंजेनदबेड़ा क्षेत्र की रहने वाली अनीता कयाम उर्फ नुनी से हुई। दोनों के बीच बातचीत और नजदीकियां बढ़ने लगीं। वर्ष 2026 में जब असीम मंडल उर्फ आकाश के साथ दस्ता सारंडा से बाहर निकला तो बीरेन और अनीता के बीच संबंध और गहरे होने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। इस दौरान बीरेन की पत्नी मीरा को दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों का शक हुआ। उसने इसकी शिकायत असीम मंडल उर्फ आकाश से भी की। हालांकि, उस समय दस्ता खुद लगातार दबाव में था।
लेवी वसूलने निकले थे, गिरफ्तारी ने बदला खेल
इस बीच बीरेन को मदन महतो और मीरा के साथ लेवी वसूली के लिए भेजने की बात सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बीरेन और मीरा की गिरफ्तारी के बाद अनीता के सामने संगठन के साथ रहने और बीरेन से अलग होने की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक, अनीता बीरेन से अलग होकर असीम मंडल के दस्ते के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। आखिरकार उसने दस्ता छोड़ने का फैसला किया। वह वहां से निकलकर चांडिल पहुंची और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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