झारखंड में लव मैरिज का दुखद अंत, शादी के 37 दिन बाद पति से झगड़े के बाद पत्नी ने किया सुसाइड

संक्षेप: बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम विवाह के 37वें दिन पति-पत्नी के बीच तलाक को लेकर हुए झगड़े के बाद 26 वर्षीय सुलेखा कुमारी उर्फ गुड़िया ने अपने मायके में फांसी लगाकर जान दे दी, जिसकी सूचना पति ने ही फोन कर दी।

विवाह के 37 वें दिन एक प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत हो गया। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति द्वारा तलाक मांगे जाने के कारण कलश स्थापन के दिन विवाह रचाने वाली 26 वर्षीया सुलेखा कुमारी उर्फ गुड़िया ने अपना अंत कर लिया। कलश स्थापन अर्थात 22 सितंबर को सुलेखा ने अपनी मर्जी से बिहार के पटना जिले के मानिकपुर निवासी प्रह्लाद तिवारी के साथ विवाह किया था। छठ के पारण की रात अर्थात 28 अक्तूबर की रात इस रिश्ते का अंत हो गया। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह चौधरी मोहल्ला का है। मुफस्सिल पुलिस इस संबंध में यूडी कांड अंकित कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यूडी कांड मृतका सुलेखा की मां कलावती देवी के फर्द बयान पर दर्ज किया गया है।

क्या है मामला? कलावती देवी पति स्व. कन्हैया तिवारी का कहना है कि उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से प्रह्लाद तिवारी से दुर्गापूजा कलश स्थापना के दिन शादी कर ली थी। उसके बाद प्रह्लाद तिवारी के घर पर उनकी बेटी लगभग 8-10 दिन रही। विजयादशमी के दिन उनकी बेटी सुलेखा को प्रह्लाद तिवारी उसके घर पर पहुंचाकर चला गया। उसके बाद से उनकी बेटी और दामाद का जब भी फोन पर बात होती थी तो दोनों में काफी झगड़ा होता था। 28 अक्तूबर की रात 10 बजे उनकी बेटी के मोबाइल पर प्रह्लाद तिवारी द्वारा कॉल किया गया और उनकी बेटी से झगड़ा करने लगा। उसके द्वारा समझाने पर उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि प्रह्लाद तिवारी तलाक मांग रहा है तथा बात करना चाहता था। इस पर उन्होंने कहा कि सुबह प्रह्लाद तिवारी के पिता से इस संबंध में बात करेंगे। अभी सो जाओ।