झारखंड में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर, डीजे और म्यूजिक सिस्टम पर बैन; चेतावनी

Hindi Newsझारखंड न्यूज़loudspeakers djs and music systems banned in jharkhand after 10 pm

झारखंड में त्योहारों के दौरान रात 10 बजे के बाद धार्मिक स्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में कोई भी ध्वनि यंत्र (लाउडस्पीकर, डीजे, म्यूजिक सिस्टम आदि) के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, रांचीSun, 28 Sep 2025 08:45 PM
त्योहारों के दौरान झारखंड के धार्मिक स्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि यंत्र (लाउडस्पीकर, डीजे, म्यूजिक सिस्टम आदि) का उपयोग पूर्णत: बंद रहेगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने शोर प्रदूषण को लेकर एक जरूरी सूचना जारी है।

इसमें कहा गया है कि मैरिज हॉल, लॉन, बैंक्वेट हॉल, होटल एवं रेस्तरां, निर्माण कार्य और त्योहारों के दौरान धार्मिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले क्षेत्रों में ध्वनि सीमा का पालन हर हाल में किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जेएसपीसीबी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों, जनरेटर सेट्स, लाउडस्पीकर, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियों, विवाह समारोह, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के कारण शोर का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जेएसपीसीबी ने आगे कहा है कि शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000’ का सख्ती से पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

शोर प्रदूषण नियंत्रण के इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सामाजिक जीवन में शांति बनाए रखना है। इस पहल से राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।